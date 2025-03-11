Presidente Maduro instruyó al Seniat presentar plan contra evasión de impuestos

El presidente de la República, Nicolás Maduro, instruyó este lunes al Superintendente del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), José David Cabello a presentar el plan contra la evasión de impuestos y que la recaudación tributaria se impulse aún más en el país.

Durante la transmisión de su programa Con Maduro + número 73, el jefe de Estado explicó que “estamos trabajando en un plan especial contra la evasión del impuesto sobre la renta para que, este año, este dato sea un éxito. Este ingreso va directo a las obras públicas”.

El mandatario nacional dijo que el Seniat recaudó más de 55 millardos de bolívares durante el mes de febrero.

Noticia al Día/Información de El Universal