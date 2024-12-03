Presidente Maduro: Las bandas criminales no tendrán cabida en el país

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció este lunes 2 de diciembre, que el uso de vuelos humanitarios habilitados para repatriar a connacionales, fueron aprovechados, por la oposición, para pactar con bandas criminales e infiltrarlos en el Plan Vuelta a la Patria.

"En los vuelos humanitarios que nosotros enviamos a varios países para retornar venezolanos a Venezuela, llegaron también los delincuentes y terroristas que entrenaron en Perú, Ecuador y en Texas, Estados Unidos", detalló el Mandatario durante la edición número 69 de su programa Con Maduro.

"Las bandas criminales no tendrán cabida en el país. Todos los grupos o pranes están siendo desarticulados. Ahora vamos a establecer un régimen penitenciario con mucha disciplina, justicia, que se cumpla la pena y, además, educación para el trabajo", afirmó.

Noticia al Día / VTV