Presidente Maduro lideró clausura del taller del Plan de las 7T

El presidente Nicolás Maduro clausuró este sábado un taller estratégico centrado en el Plan de las Siete Transformaciones (7T) para alinear un modelo propuesto para el desarrollo de la nueva República. El evento, que se extendió por dos días, se llevó a cabo en el Hotel Humboldt, ubicado en la cima del Parque Nacional Waraira Repano.

El taller contó con la participación de ministros, gobernadores, alcaldes y las máximas autoridades del Gobierno, incluyendo al ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, quien fue mencionado como parte del gabinete ejecutivo de gestión de gobierno. Entre los asistentes también estuvieron la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez; el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez; la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez; y el jefe de gobierno, Nahúm Fernández.

El objetivo central de estas jornadas ha sido sistematizar las 7T como ejes de acción concreta con una proyección hasta el año 2030. Este espacio busca permitir la construcción de ideas y el debate, para que, posteriormente, se establezcan líneas estratégicas que serán llevadas a cada territorio del país, fomentando un trabajo mancomunado entre el pueblo y el gobierno.

El Plan de las 7T, según se indicó, está alineado con la Ley Orgánica del Plan de la Patria y busca concretar una "acción de transformación de gestión bolivariana". Durante el taller, se abordaron temas principales como la agenda económica, los cuadrantes de paz, el fortalecimiento de las misiones y grandes misiones, el plan nacional de obras públicas y el nuevo Poder Popular.

Se hizo énfasis en la necesidad de una gestión territorial bajo la consigna "Menos escritorios y más territorios", buscando extender las líneas estratégicas a cada comunidad y trabajar con los circuitos comunales y las comunas. Distintas ponencias de vicepresidentes sectoriales de diversas áreas de la sociedad venezolana estuvieron vinculadas a cómo proyectar líneas para este trabajo en equipo, promoviendo el "liderazgo colectivo" y el "rol protagónico esencial" del pueblo en la gestión de gobierno.

El presidente Maduro comparó la importancia de impulsar las siete transformaciones, señalando que estas han sido "medulares" y se inspiran en "el libro azul del comandante Chávez", lo que representa la "actualización de un proyecto socialista del siglo XXI" y lleva el "legado del comandante eterno Hugo Chávez" enmarcado en el poder de la gestión comunal.

La premisa es que cada transformación es transversal en la ejecución de este plan de gobierno, permitiendo la creación de políticas desde la comuna y el circuito comunal, para beneficio de las necesidades de cada territorio y asumiendo una organización con capacidad y un equipo dispuesto a trabajar al servicio del pueblo venezolano y en responsabilidad con los servicios públicos.

Noticia al Día / VTV