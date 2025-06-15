Viernes 19 de septiembre de 2025
Al Dia

Presidente Maduro lideró clausura del taller del Plan de las 7T

El taller contó con la participación de ministros, gobernadores, alcaldes y las máximas autoridades del Gobierno, incluyendo al ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, quien fue mencionado como parte del gabinete ejecutivo de gestión de gobierno

Por Andrea Guerrero

Presidente Maduro lideró clausura del taller del Plan de las 7T
Foto: Agencia
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El presidente Nicolás Maduro clausuró este sábado un taller estratégico centrado en el Plan de las Siete Transformaciones (7T) para alinear un modelo propuesto para el desarrollo de la nueva República. El evento, que se extendió por dos días, se llevó a cabo en el Hotel Humboldt, ubicado en la cima del Parque Nacional Waraira Repano.

El taller contó con la participación de ministros, gobernadores, alcaldes y las máximas autoridades del Gobierno, incluyendo al ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, quien fue mencionado como parte del gabinete ejecutivo de gestión de gobierno. Entre los asistentes también estuvieron la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez; el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez; la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez; y el jefe de gobierno, Nahúm Fernández.

El objetivo central de estas jornadas ha sido sistematizar las 7T como ejes de acción concreta con una proyección hasta el año 2030. Este espacio busca permitir la construcción de ideas y el debate, para que, posteriormente, se establezcan líneas estratégicas que serán llevadas a cada territorio del país, fomentando un trabajo mancomunado entre el pueblo y el gobierno.

El Plan de las 7T, según se indicó, está alineado con la Ley Orgánica del Plan de la Patria y busca concretar una "acción de transformación de gestión bolivariana". Durante el taller, se abordaron temas principales como la agenda económica, los cuadrantes de paz, el fortalecimiento de las misiones y grandes misiones, el plan nacional de obras públicas y el nuevo Poder Popular.

Se hizo énfasis en la necesidad de una gestión territorial bajo la consigna "Menos escritorios y más territorios", buscando extender las líneas estratégicas a cada comunidad y trabajar con los circuitos comunales y las comunas. Distintas ponencias de vicepresidentes sectoriales de diversas áreas de la sociedad venezolana estuvieron vinculadas a cómo proyectar líneas para este trabajo en equipo, promoviendo el "liderazgo colectivo" y el "rol protagónico esencial" del pueblo en la gestión de gobierno.

El presidente Maduro comparó la importancia de impulsar las siete transformaciones, señalando que estas han sido "medulares" y se inspiran en "el libro azul del comandante Chávez", lo que representa la "actualización de un proyecto socialista del siglo XXI" y lleva el "legado del comandante eterno Hugo Chávez" enmarcado en el poder de la gestión comunal.

 La premisa es que cada transformación es transversal en la ejecución de este plan de gobierno, permitiendo la creación de políticas desde la comuna y el circuito comunal, para beneficio de las necesidades de cada territorio y asumiendo una organización con capacidad y un equipo dispuesto a trabajar al servicio del pueblo venezolano y en responsabilidad con los servicios públicos.

Noticia al Día / VTV

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Trillizas idénticas: Un hecho que ocurre una vez cada cien mil embarazos

Trillizas idénticas: Un hecho que ocurre una vez cada cien mil embarazos

FANB rescata a secuestrado y logra detener a un miembro de la banda “El Virolo”

FANB rescata a secuestrado y logra detener a un miembro de la banda “El Virolo”

Donald Trump pide al Tribunal Supremo mantener el género asignado al nacer en los pasaportes de personas trans

Donald Trump pide al Tribunal Supremo mantener el género asignado al nacer en los pasaportes de personas trans

Trump anuncia nuevo ataque a barco que “traficaba narcóticos ilícitos” en aguas internacionales del Caribe

Trump anuncia nuevo ataque a barco que “traficaba narcóticos ilícitos” en aguas internacionales del Caribe

Falleció Brad Everett Youg, actor de ‘Grey’s Anatomy’ a los 46 años en un trágico accidente

Falleció Brad Everett Youg, actor de ‘Grey’s Anatomy’ a los 46 años en un trágico accidente

Humor sin límites con

Humor sin límites con "Loco video de Locos": ¡De Utah para el mundo!

Rincones y Lugo suman dos oros para Venezuela en el Suramericano de Pesas 2025

Rincones y Lugo suman dos oros para Venezuela en el Suramericano de Pesas 2025

Atletas rusos y bielorrusos competirán como

Atletas rusos y bielorrusos competirán como "neutrales" en Olímpicos de invierno

Hermanas de Maradona son procesadas por administración fraudulenta de marca comercial

Hermanas de Maradona son procesadas por administración fraudulenta de marca comercial

Susto en el diamante: Moisés Ballesteros recibe pelotazo a 105 millas

Susto en el diamante: Moisés Ballesteros recibe pelotazo a 105 millas

Alejandro Fernández habría adquirido la bacteria salmonelosis y esta sería la razón por la que suspendió conciertos en EEUU

Alejandro Fernández habría adquirido la bacteria salmonelosis y esta sería la razón por la que suspendió conciertos en EEUU

Clayton Kershaw anuncia su retiro del beisbol tras 18 temporadas en Grandes Ligas

Clayton Kershaw anuncia su retiro del beisbol tras 18 temporadas en Grandes Ligas

Con duelo entre CICPC y CPBEZ arranca la Copa “Glorias Deportivas del Zulia”

Con duelo entre CICPC y CPBEZ arranca la Copa “Glorias Deportivas del Zulia”

Rashford le da la primera victoria al Barcelona en Champions

Rashford le da la primera victoria al Barcelona en Champions

Lando Norris lidera los libres en Bakú y recorta distancia con Piastri

Lando Norris lidera los libres en Bakú y recorta distancia con Piastri

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

"Maduro dijo que nos preparemos para la transición, a la lucha armada": Diosdado Cabello

Las tres gracias del liceo

Las tres gracias del liceo

Basílica y Gobernación firmaron convenio para adquisición e instalación de nuevos equipos de sonido: Juramentados 74 Servidores de María

Basílica y Gobernación firmaron convenio para adquisición e instalación de nuevos equipos de sonido: Juramentados 74 Servidores de María

Cuál fue el incidente entre Bárbara Palacios e Inés María Calero la noche más linda de 1987

Cuál fue el incidente entre Bárbara Palacios e Inés María Calero la noche más linda de 1987

Bomberos de Maracaibo controlan incendio en local de Las Playitas: Alcalde Di Martino en el sitio

Bomberos de Maracaibo controlan incendio en local de Las Playitas: Alcalde Di Martino en el sitio

Noticias Relacionadas

Zulia

Periodista afectado en accidente de tránsito en Maracaibo asegura "que no hay respuesta"

El periodista Santos Luzardo Morán y su hijo, Rafael Hely Morán, resultaron gravemente heridos en un accidente de tránsito ocurrido…
Nacionales

Autoridades atienden afectaciones por las precipitaciones en Falcón

El director de Protección Civil Falcón, Joe Cabos, informó que en el municipio Carirubana de la ciudad de Punto Fijo,…
Entretenimiento

Roberto González: "No somos la música de tendencia, pero sí la que se ha mantenido durante muchísimos años"

Con la pasión que lo caracteriza y el sabor de la guaracha, el cantante zuliano Roberto González anunció este viernes…
Sucesos

Más de 200 funcionarios actuaron para controlar el incendio en el local de Las Playitas

El incendio no registró víctimas ni heridos, se espera el informe técnico de los Bomberos.

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025