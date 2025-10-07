Presidente Maduro: Papa León XIV abraza a Venezuela para ayudarla a preservar la paz

Durante la más reciente emisión del programa multiplataforma Con Maduro+, el presidente constitucional de la República de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, expresó su confianza en el liderazgo espiritual y diplomático del Papa León XIV, a quien considera un aliado en la búsqueda de la paz y la estabilidad para el país.

“Soy hombre de fe en la iglesia y en el Señor Jesucristo, y tengo fe en que el Papa León XIV, como le dije en la carta, ayude a Venezuela a preservar y ganar la paz”, afirmó el mandatario, en respuesta a una pregunta formulada por la periodista Patricia Villegas, presidenta de TeleSUR, durante el segmento Zona Digital.

Maduro aseguró que el Sumo Pontífice “abraza a Venezuela con sus palabras y bendiciones” y que, a través de la diplomacia vaticana, se han logrado avances significativos en materia humanitaria. Entre ellos, destacó el retorno de 45 niños y niñas venezolanos que habían sido separados de sus familias, así como el rescate de 252 migrantes que, según sus declaraciones, fueron injustamente detenidos en Estados Unidos y trasladados a El Salvador.

El jefe de Estado calificó como “milagroso” el rescate de estos ciudadanos, quienes —según denunció— fueron acusados sin fundamentos y enviados a centros de detención que comparó con “campos de concentración nazi”. En ese contexto, criticó duramente al presidente salvadoreño Nayib Bukele, a quien acusó de reproducir imágenes históricas de persecución y represión.

“El Papa buscará los caminos y esperemos qué iniciativa puede tomar”, añadió Maduro, destacando la prudencia y el equilibrio del actual líder de la Iglesia Católica, a quien considera una figura clave en los esfuerzos por la reconciliación y la justicia.

El mandatario reiteró su llamado a la comunidad internacional para que se respete la soberanía venezolana y se promuevan soluciones pacíficas ante las tensiones geopolíticas.

Noticia al Día / VTV