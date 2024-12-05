Lunes 22 de septiembre de 2025
Presidente Maduro propone la hallaca como Patrimonio Cultural de la Humanidad

El presidente de la República, Nicolás Maduro, instó este miércoles 4 de diciembre a preparar el expediente para solicitar a…

Por Andrea Guerrero

Presidente Maduro propone la hallaca como Patrimonio Cultural de la Humanidad
El presidente de la República, Nicolás Maduro, instó este miércoles 4 de diciembre a preparar el expediente para solicitar a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) que declare a la hallaca, plato tradicional de Venezuela, como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Durante una reunión de trabajo con la Comisión Electoral Nacional para la Elección de los Jueces y Juezas de paz el 15 de diciembre, el jefe de Estado indicó que el responsable de realizar esta petición es el ministro para la Cultura, Ernesto Villegas.

Labor que asigna luego de que la Unesco declarara con esta misma distinción al  Casabe. 

“Logramos la declaratoria del Casabe, hace cinco días Ernesto entregó el expediente solicitando la declaratoria de la arepa como Patrimonio Cultural de la Humanidad (…) y le dijo para preparar el expediente para la hallaca y la declaren con esta misma distinción”, expresó.

“Hagamos un festival de la hallaca venezolana y preparemos el expediente para proponerla como Patrimonio de la Humanidad, y tendríamos el casabe, la arepa y la hallaca”, dijo Maduro.

Noticia al Día / VTV

Temas:

