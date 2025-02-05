Lunes 18 de agosto de 2025
Presidente Maduro propone que segunda Consulta popular sea el 27 de abril

Anunció que para este miércoles 5 de febrero se iniciará la entrega de recursos

Por María Briceño

Foto: RRSS/Prensa presidencial
El presidente de la República, Nicolás Maduro, manifestó este martes que ha propuesto al jefe de parlamento, Jorge Rodríguez, al primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, y a la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, que la segunda consulta popular de este año se realice junto a las mega elecciones generales pautadas para el próximo 27 de abril.

"Yo he propuesto humildemente que aprovechemos el domingo 27 de abril se haga la segunda Consulta Popular Nacional para que la gente elija en los Circuitos Comunales los proyectos del segundo trimestre de este año", indicó.

En este contexto, también anunció que para este miércoles 5 de febrero se iniciará la entrega de recursos para que los 5 mil 334 proyectos comunales votados en la consulta del domingo pasado, comiencen la ejecución de sus proyectos.

"Vamos a tener un acto para comenzar la liberación plena de los recursos a todos los circuitos comunales, para que arranquen las obras, ya se asignaron por votación del pueblo 5 mil 334 proyectos votados, definidos y organizados", dijo.

Noticia al Día con información de Globovisión

