Presidente Maduro se reunió con embajador de China para afianzar relaciones diplomáticas

El presidente de la República de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, se reunió este martes 7 de octubre con el embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Popular China, Lan Hu, con el fin de fortalecer las relaciones de cooperación entre ambas naciones.

El encuentro giró en torno a continuar el fortalecimiento de los lazos de hermandad y cooperación bilateral, en beneficio directo del desarrollo soberano y la paz de ambas naciones.

La relación entre la República Bolivariana de Venezuela y la República Popular China, desde su establecimiento en 1974, ha escalado a una "Asociación Estratégica a Toda Prueba y Todo Tiempo”, que abarca más de 600 acuerdos bilaterales, fortalecidos durante la llegada de la Revolución.

Noticia al Día/Información de El Universal