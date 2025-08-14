Presidente Maduro sostiene reunión con alcaldes de oposición democrática en Miraflores

Desde el salón Simón Bolívar del Palacio de Miraflores, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, sostuvo una reunión de trabajo con los 50 alcaldes y alcaldesas de la oposición democrática electos el pasado 27 de julio para el período 2025–2029.

Este encuentro responde al llamado del mandatario nacional a establecer un diálogo constructivo que permita avanzar en el desarrollo del país, en el marco de las Siete Transformaciones (7T), ahora elevadas a Ley Orgánica. La jornada permitió revisar proyectos en curso y establecer nuevas líneas de acción conjuntas.

Maduro destacó que esta reunión marca una nueva etapa en la relación con sectores de la oposición democrática, reiterando su llamado al levantamiento de las sanciones y el bloqueo económico, en favor de la paz y el bienestar del pueblo venezolano.

Representantes de partidos como Copei, Acción Democrática, Fuerza Vecinal, Un Nuevo Tiempo y Movimiento Ecológico participaron en la jornada, evidenciando la disposición al entendimiento político y la convivencia pacífica, más allá de las diferencias ideológicas.

El presidente también subrayó que este encuentro representa el cierre de un ciclo electoral y el inicio de una fase de trabajo centrada en la seguridad, la paz y la atención integral de las necesidades del pueblo. En ese sentido, reiteró su compromiso con la construcción del Poder Popular, proyectando que para el año 2027 se habrán constituido seis mil comunas en todo el territorio nacional.

