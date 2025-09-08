"Pretenden establecer una agresión armada contra el pueblo venezolano": Delcy Rodríguez

Este lunes, 8 de septiembre la vicepresidente ejecutiva, Delcy Rodríguez, denunció que se pretende establecer una agresión armada contra el pueblo venezolano al usar como excusa la supuesta presencia de narcotráfico en el país, a propósito del despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe.

Durante una conferencia de prensa con medios nacionales e internacionales, la también ministra de Hidrocarburos destacó la importancia de mostrar la verdad del país "y de lo que hoy se dice sobre Venezuela para pretender justificar una agresión armada, una intervención y hacerse de las grandes riquezas materiales que tiene Venezuela como petróleo, gas, oro, bauxita, recursos hídricos", entre otros.

"Una de las peores mentiras, patrañas, que se ha vertido hacia Venezuela es pretender decir que Venezuela es un país de narcoterroristas y que el Gobierno venezolano son narcoterroristas", dijo desde la sede del Ministerio de Hidrocarburos en Caracas.

Enfatizó que saben lo que se pretende hoy día hacia la nación, con la ubicación de barcos al frente del país, "que pretenden violentar la soberanía de nuestro país, pretenden establecer una agresión armada contra el pueblo venezolano y ante lo cual, la verdad de Venezuela debe imponerse".

Lee también: Ministro de Defensa a EEUU: "Estamos observando desde aquí todo y en alerta"

Noticia al Día/Información de Últimas Noticias