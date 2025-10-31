Problemas legales para el conferencista Jürgen Klaric en Venezuela tras supuesto incumplimiento

En Venezuela se abrió un proceso legal contra Jürgen Klaric por no cumplir con una charla que estaba contratado para ofrecer. La denuncia se presentó ante la Fiscalía General.

El conferencista internacional iba a impartir una conferencia sobre el desarrollo de la inteligencia artificial, pero según la demanda el compromiso no fue honrado.

De la denuncia se desprende la solicitud de medidas como la congelación de bienes y la prohibición de salida del país al ponente.

Hasta el momento, no ha habido una respuesta pública de Klaric; el caso continúa su curso.

Nota de Prensa