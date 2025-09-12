Producción petrolera de Venezuela creció un 1,29 % en agosto: OPEP

Venezuela reportó un crecimiento del 1,29 % en su producción de crudo en agosto pasado respecto a julio, según un informe publicado este jueves, 11 de septiembre por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

La nación, que cuenta con las mayores reservas probadas de crudo, produjo un promedio de 1 millón 098 mil barriles por día (bpd) el pasado mes de agosto, 14 mil bpd más que en julio, cuando fue de 1 millón 084 mil bpd, señala el informe, que recoge cifras oficiales.

La producción venezolana superó el millón en enero pasado por primera vez desde junio de 2019, al bombear 1 millón 031 mil bpd, y desde entonces se ha incrementado un 6,49 %, hasta agosto.

"En crecimiento"

El Ejecutivo venezolano insiste en que la producción sigue "en crecimiento", aún con "bloqueo criminal" de Estados Unidos.

El mandatario Nicolás Maduro aseveró recientemente que las empresas energéticas europeas "no necesitan licencias" de EEUU para operar en el país, y expresó: "¿Hasta cuándo Europa se va a subordinar a lo que manden en Washington? Aquí ustedes son libres, vengan a producir".

Además, mandatario dijo que si bien la norteamericana Chevron recibió una licencia para seguir operando, después de que Washington revocara el permiso en mayo, todo aquel que "quiera invertir de Estados Unidos en petróleo" será "siempre" recibido.

La oficina en Venezuela del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) advirtió en un informe reciente que si bien la licencia a Chevron "genera expectativas positivas", estas proyecciones "se han disipado parcialmente".

Lee también: Programa de la ONU prevé un crecimiento del 5,8 % en la economía venezolana este 2025: Según informe

Noticia al Día/Con información de EFE