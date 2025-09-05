Viernes 05 de septiembre de 2025
Al Dia

Programa de la ONU prevé un crecimiento del 5,8 % en la economía venezolana este 2025: Según informe

El equipo de expertos asegura que la economía de la nación "está dando señales de crecimiento, principalmente gracias al impulso del sector petrolero"

Por Candy Valbuena

Programa de la ONU prevé un crecimiento del 5,8 % en la economía venezolana este 2025: Según informe
Foto: PNUD
La oficina en Venezuela del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) prevé un crecimiento del 5,8 % para la economía del país en 2025, aunque advierte que este avance "sigue enfrentando obstáculos como la inflación", que calcula- cerrará el año, en un 275 %, además de "la pérdida de valor de la moneda y la caída del poder de compra de los hogares", según un informe publicado este jueves, 4 de septiembre.

El equipo de expertos del PNUD Venezuela asegura que la economía de la nación "está dando señales de crecimiento, principalmente gracias al impulso del sector petrolero y al buen desempeño de algunos" otros, pero considera "clave aplicar políticas que ayuden a estabilizar los precios y mejoren de forma concreta la calidad de vida".

Estas perspectivas positivas responden en parte al "cambio significativo en la política de sanciones de EEUU, específicamente, la licencia individual otorgada a la petrolera norteamericana Chevron, que reduce en gran medida la incertidumbre sobre sus operaciones en Venezuela", según el informe.

Indicó que, en el primer semestre de 2025, la producción promedio de petróleo fue de 1 millón 048 mil barriles diarios (bd), el "mejor resultado desde el mismo período de 2019″, y prevé que el sector crezca un 13 % este año, mientras que la actividad no petrolera suba un 3,4 %.

Inflación

Por otra parte, el PNUD advierte que Venezuela "está nuevamente bajo la presión de una elevada inflación, un desafío económico que sigue siendo central para la estabilidad del país".

Según sus estimaciones, los precios aumentaron un 21 % en abril, un 23 % en mayo y un 11,3 % en junio, por lo que la inflación anualizada alcanzó el 216,7 % en el sexto mes, mientras que la acumulada en el primer semestre del año llegó al 123 %.

Esto, explicó, refleja "la magnitud del desafío para la economía venezolana y el poder adquisitivo de sus ciudadanos".

El PNUD señala que la "tendencia creciente" de la inflación está "impulsada por la devaluación del tipo de cambio y las expectativas negativas generadas por las sanciones" estadounidenses.

En ese sentido, agregó que, si bien la licencia a Chevron "genera expectativas positivas, previendo un posible incremento en el flujo de divisas que podría desacelerar la depreciación del tipo de cambio y moderar la inflación", estas previsiones "se han disipado parcialmente" ante la crisis entre Caracas y Washington, sin relaciones diplomáticas desde 2019, agravada tras el despliegue militar de EEUU en el Caribe.

El Gobierno venezolano informó en agosto de un crecimiento económico del 7,71 % en el primer semestre, y anunció ese mismo mes una renovación del decreto de estado de emergencia firmado en abril pasado por el presidente, Nicolás Maduro, en respuesta a la que denuncia como una "ofensiva económica en el marco de la guerra comercial" contra el país.

Noticia al Día/Con información de EFE

