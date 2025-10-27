Proponen Himno oficial para el Estado Guayana Esequiba

En una ceremonia oficial realizada en el Centro Académico Regional de Orquestas de Upata, fue presentada la propuesta del Himno del Estado Guayana Esequiba, una composición que aspira a convertirse en símbolo sonoro de esta nueva entidad territorial.

La pieza fue interpretada por primera vez por jóvenes músicos del Sistema Nacional de Coros y Orquestas, en presencia del gobernador Neil Villamizar, autoridades regionales, representantes comunitarios y legislativos. Durante el acto, el profesor y compositor Fernando Rivas entregó formalmente las partituras y la letra al mandatario regional, en un gesto que fortalece la construcción de la identidad institucional del estado.

Villamizar destacó que el himno es fruto de una consulta popular que incluyó aportes de comunidades indígenas y criollas, reflejando expresiones culturales propias del territorio. “Esta composición representa la voz del pueblo esequibano y reafirma nuestro vínculo histórico y cultural con la nación”, expresó.

La propuesta forma parte del proceso de creación de la Ley de Símbolos del Estado Guayana Esequiba, que también contempla el diseño de la bandera y el escudo oficiales.

El compositor Fernando Rivas calificó el proyecto como un “reto hermoso”, destacando el esfuerzo por transmitir en cada nota el sentimiento de orgullo, esperanza y unidad nacional. Por su parte, Arsenio González, presidente del Consejo Legislativo Estadal, señaló que la letra recoge el espíritu de resistencia y pertenencia del pueblo esequibano.

Las autoridades informaron que se continuará con las consultas técnicas y comunitarias para perfeccionar los tres símbolos. Una vez finalizado el proceso, serán presentados ante instancias nacionales como parte del fortalecimiento institucional del estado.

Noticia al Día / Globovisión