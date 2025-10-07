Lunes 06 de octubre de 2025
Nacionales

Protección Civil activa protocolos ante intensas lluvias en el país

El foco de atención se centra en la onda tropical número 41, que actualmente se desplaza sobre las Antillas Menores

Por María Briceño

Foto: protección civil
Ante la presencia de ondas tropicales y recientes variaciones climáticas, las autoridades de Protección Civil mantienen un despliegue preventivo en todo el territorio nacional, pues se esperan fuertes precipitaciones y descargas eléctricas en diversas regiones del país en los próximos días.

La Dirección Nacional de Protección Civil y Administración de Desastres activó protocolos de seguridad para mitigar los riesgos asociados a las lluvias. El foco de atención se centra en la onda tropical número 41, que actualmente se desplaza sobre las Antillas Menores y podría moverse al norte del mar Caribe, afectando las costas venezolanas.

A pesar de que el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología prevé cielo parcialmente despejado en gran parte del país, se mantienen las alertas por lluvias con descargas eléctricas en áreas clave como la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas y otros cinco estados del país.

Noticia al Día/Información de Noticias Venevisión

Entretenimiento

La venezolana Andrea Rubio será la animadora del Miss International 2025

La venezolana logró alzarse con la corona del Miss International en 2023
Nacionales

Estos son los requisitos para obtener la Certificación de Prestación de Servicios en transportes públicos

La Certificación de Prestación de Servicios es vital para todas las modalidades, incluyendo taxis individuales y rutas suburbanas e interurbanas
Al Dia

Funvisis reporta cinco sismos en Venezuela con movimientos de baja a moderada magnitud

A pesar de la actividad, los informes preliminares indican que no se registraron víctimas ni daños materiales.
Entretenimiento

Hablamos con Kaori Flores, directora de la película El Extraordinario Viaje del Dragón, que representará a Venezuela en los Goya

Se trata de un documental con contenido histórico y cultural que ofrece un viaje por la memoria, la identidad y la migración a través del archivo del fotógrafo japonés Yoshitomi Furuya

