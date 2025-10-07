Protección Civil activa protocolos ante intensas lluvias en el país

Ante la presencia de ondas tropicales y recientes variaciones climáticas, las autoridades de Protección Civil mantienen un despliegue preventivo en todo el territorio nacional, pues se esperan fuertes precipitaciones y descargas eléctricas en diversas regiones del país en los próximos días.

La Dirección Nacional de Protección Civil y Administración de Desastres activó protocolos de seguridad para mitigar los riesgos asociados a las lluvias. El foco de atención se centra en la onda tropical número 41, que actualmente se desplaza sobre las Antillas Menores y podría moverse al norte del mar Caribe, afectando las costas venezolanas.

A pesar de que el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología prevé cielo parcialmente despejado en gran parte del país, se mantienen las alertas por lluvias con descargas eléctricas en áreas clave como la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas y otros cinco estados del país.

Noticia al Día/Información de Noticias Venevisión