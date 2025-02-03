Proyectos ganadores de este 2F serán elevados al Consejo Federal de Gobierno para asignación de recursos

El vicepresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Carlos Quintero, informó que la Comisión Electoral Comunal luego de realizar los escrutinios y cargar en un sistema automatizado los resultados de la Consulta Popular de este domingo 2 de febrero, elevará al Consejo Federal de Gobierno estos datos para que inicie el proceso de la asignación de recursos.

En un contacto telefónico con VTV, Quintero destacó que luego de este proceso, los circuitos comunales tendrán la reparación necesaria para realizar contraloría sobre los recursos que le fueron entregados para la ejecución de los proyectos.

"El pueblo cree en la democracia participativa y protagónica. El pueblo quiere que el nuevo Estado nazca al calor de la participación, con el voto, para refrendar sus decisiones", señaló.

Asimismo, agradeció a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) el apoyo para movilizar y resguardar el material electoral; al Ministerio de Educación por la adecuación de los planteles para la realización de las votaciones; y al CNE por su trabajo para llevar adelante este proceso.

Noticia al Día con información de El Universal