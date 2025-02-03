Psuv marchará este 4-Feb para conmemorar los 33 años de rebelión cívico-militar

El Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) anunció este lunes 3 de febrero que este martes habrá una marcha en Caracas para conmemorar los 33 años de la rebelión cívico-militar, liderada por el expresidente Hugo Chávez.

Según la Vicepresidencia de Movilización y Eventos del Psuv, en su cuenta de Instagram, indicó que la movilización saldrá desde Plaza Venezuela y su punto de llegada será el Paseo Los Próceres.

Asimismo, señaló que, entre los puntos visitados durante el recorrido de 4,9 kilómetros, se encuentran Zona Rental, avenida Las Acacias, estación del Metro Ciudad Universitaria, avenida Los Ilustres, y estación Los Símbolos hasta llegar al Paseo Los Próceres.

Noticia al Día / Psuv