PSUV tras declaraciones de la Fisca Bondi: "Defendemos la paz y al presidente Nicolás Maduro"

El Secretario General del Partido Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, emitió un comunicado este lunes 11 de agosto, en su acostumbrada rueda de prensa donde rechazó las declaraciones de la Fiscal bondi en contra del presidente Nicolás Maduro.

Cabello manifestó que desde la tolda política defenderán la paz de Venezuela para hacerle frente a los fascistas aislados, derrotados y sin capacidad de movilización que recurren al terrorismo.

Al respecto, indicó que ni los explosivos dejados el pasado domingo 3 de agosto en las adyacencias de Plaza Venezuela, ni los que quedaron al descubierto en un galpón del estado Monagas, asustan al Gobierno nacional.

