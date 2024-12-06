Publicada Gaceta Oficial de Ley de Fiscalización y Regulación de las ONG

Aprobada y publicada la Gaceta Oficial Extraordinaria número 6.855 fue publicada la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones no Gubernamentales (ONG) y Organizaciones Sociales sin Fines de Lucro.

En la ley se prohíbe promover el fascismo, recibir recursos para actos terroristas y realizar actividades de partidos políticos, entre otras disposiciones.

Tras la publicación del instrumento legal, el cual contempla 39 artículos, dos disposiciones transitorias y dos derogatorias, refiere el portal Banca y Negocios que el objetivo es establecer el régimen de constitución, registro, funcionamiento y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y organizaciones sociales sin fines de lucro, como formas asociativas orientadas a la participación corresponsable de la sociedad, de conformidad con lo establecido en la Constitución y los tratados internacionales ratificados por Venezuela.

Cabe destacar que están excluidas aquellas organizaciones no gubernamentales y organizaciones sin fines de lucro cuya constitución y funcionamiento estén regidas por leyes especiales, en razón de la naturaleza de su objeto.

Precisa que esta normativa se rige por los principios de preeminencia de los derechos humanos, igualdad, participación, corresponsabilidad, solidaridad, honestidad, transparencia, rendición de cuentas, soberanía y autodeterminación nacional.

El artículo 10 de la ley acota que las organizaciones no gubernamentales y las organizaciones sociales sin fines de lucro podrán constituirse bajo cualquier modalidad o denominación de carácter lícito.

“Sin embargo, para obtener personalidad jurídica deberán constituirse bajo las formas de asociaciones, corporaciones, sociedades civiles o fundaciones lícitas de carácter privado, previstas en el Código Civil”, añade el texto.

Acta constitutiva

Igualmente, la norma establece que el acta constitutiva estatutaria de la organización no gubernamental u organización social sin fines de lucro deberá indicar:

1.- La denominación, naturaleza y domicilio.

2.- El objeto y fines.

3.- La duración de la organización.

4.- Alcance territorial de la organización.

5.- La identificación de los miembros fundadores y/o asociados.

6.- El régimen de pertenencia y exclusión de los miembros y/o, sus derechos y obligaciones.

7.- La organización, estructura interna y atribuciones.

8.- El patrimonio y régimen de administración de los recursos.

9.- Inventario de bienes al momento de constituirse.

10.- El régimen disciplinario.

11.- El régimen de modificación del documento constitutivo estatutario.

12.- El régimen de extinción, disolución y liquidación de la organización.

13.- El detalle de la afectación de bienes, en el caso de las fundaciones.

14.- Si su financiamiento es o será realizado, total o parcialmente, a través de personas naturales o jurídicas extranjeras.

“Las organizaciones no gubernamentales y organizaciones sociales sin fines de lucro deberán establecer métodos democráticos de organización, funcionamiento y dirección”, agrega la ley.

Prohibiciones

En la normativa se puntualiza que las organizaciones no gubernamentales y organizaciones sociales sin fines de lucro, constituidas de conformidad con esta ley, tienen las siguientes prohibiciones:

1.- Recibir aportes económicos destinados a organizaciones con fines políticos o realizar aportes económicos a dichas organizaciones, así como recibir aportes para el financiamiento del terrorismo o cometer actos terroristas.

2.- Realizar actividades propias de los partidos políticos u organizaciones con fines políticos.

3.- Promover el fascismo, la intolerancia o el odio por motivos raciales, étnicos, religiosos, políticos, sociales, ideológicos, de género, por orientación sexual, identidad de género, expresión de género o de cualquier otra naturaleza que constituya incitación a la discriminación y la violencia.

4.- Cualquier otro acto prohibido o sancionado en el ordenamiento jurídico.

Disposición transitoria

La normativa publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria destaca que dentro de los noventa (90) días siguientes a la entrada en vigencia de esta ley, las organizaciones no gubernamentales y organizaciones sociales sin fines de lucro ya constituidas y con personalidad jurídica, deberán presentar ante la Oficina de Registro Público correspondiente a su domicilio, la información actualizada sobre los actos previstos en el artículo 26.

“El registro de las actas de asamblea a que hace referencia esta disposición queda exento del pago de tasas y aranceles previstos en la ley y/o providencia que regula el órgano competente en materia de registro público”, añade.

Es importante apuntar que el artículo 26 establece que una vez obtenida la personalidad jurídica, las organizaciones no gubernamentales y organizaciones sociales sin fines de lucro deberán declarar con fines de registro ante el órgano competente en materia de registro público los siguientes actos, a través de actas de asambleas ordinarias o extraordinarias:

1.- Actualización anual del inventario de bienes de la organización, con expresa determinación de las fuentes de los mismos.

2.- Balances contables, estados financieros y libros que de conformidad con la legislación deban mantenerse.

3.- Relación de donaciones recibidas con plena identificación de los donantes, indicando si son nacionales o extranjeros, accidentales o permanentes.

4.- Modificaciones de los Estatutos.

5.- Nombramientos y/o ceses de los miembros, asociados, administradores, liquidadores, auditores y secretarios.

6.- Poderes generales y delegaciones de facultades.

7.- Apertura y cierre de sedes.

8.- Modificación, ampliación o reducción del objeto social.

9.- Modificación, prórroga o extinción del lapso de vigencia de la organización social.

Noticia al Día/ÚN