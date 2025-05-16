Jueves 21 de agosto de 2025
Al Dia

Puente Junín en Táchira permanecerá cerrado por remodelación desde este viernes

El ente público instó a los conductores a hacer uso de la Avenida Perimetral de Rubio como vía alterna

Por Andrea Guerrero

Puente Junín en Táchira permanecerá cerrado por remodelación desde este viernes
Foto: Agencia
El Ministerio del Poder Popular para el Transporte de Venezuela informó, este jueves 15 de mayo, que debido a trabajos de rehabilitación en el puente Junín sobre el Río Carapo, en el estado Táchira, se llevará a cabo el cierre total de la Local 09, en el municipio Junín, desde el viernes 16 hasta el domingo 18 de mayo a las 6:00 de la tarde.

Esta acción se implementará como parte de las labores enfocadas en garantizar la seguridad y la movilidad de los conductores de la referida entidad.

En ese sentido, el ente público instó a los conductores a hacer uso de la Avenida Perimetral de Rubio como vía alterna, ante las labores que ejecuta la clase trabajadora en aras de garantizar el bienestar y la seguridad de quienes transitan por el Puente Junín.

