Realizan exámenes médicos a venezolanos deportados desde EEUU: Buscan descartar enfermedades endémicas

A través de su cuenta en Instagram, la ministra para la salud de Venezuela Magaly Gutiérrez, informó que se encuentran realizando evaluaciones médicas a los 190 venezolanos deportados desde Estados Unidos.

Gutiérrez detalló que el personal de salud de La Guaira se encuentran asistiendo al primer grupo de migrantes que llegaron al país el pasado 10 de febrero.

La ministra subrayó que a los venezolanos le están realizando evaluaciones epidemiológicas, psicológicas y nutricionales, como parte del protocolo de salud preventiva, para descartar la presencia de enfermedades virales o endémicas transmisibles.

En horas de la noche del pasado 10 de febrero, arribaron a Venezuela dos aviones de la aerolínea Conviasa, con los primeros deportados desde Estados Unidos.

Lee también: Regresaron al país 80 migrantes procedentes de México a través del programa ‘Vuelta a la Patria’

Noticia al Día