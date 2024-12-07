Realizarán caminata en honor a la Virgen de Guadalupe en Falcón

El miércoles 11 de diciembre se realizará e el estado Falcón la cuadragésima edición de la Caminata de la Fe, en honor a la Virgen de Guadalupe.

El recorrido será de 28 kilómetros desde el este de la cuidad de Coro hasta la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe de El Carrizal.

El presbítero Arlín Moreno, quien es el rector del Santuario Mariano precisó que la actividad se realiza como celebración de los 493 años de la aparición de la Virgen y 30 años de la elevación al Santuario diocesano del ermita del Carrizal».

También indicó que «desde las seis de la tarde, hasta la ocho de la mañana. Catorce horas de noche guadalupana de bendiciones para nuestro pueblo falconiano«.

Asimismo, los diferentes organismos de seguridad estarán desplegados en la marcha apara garantizar el resguardo de los ciudadanos.

