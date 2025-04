Recuperación de página web del CNE no ha concluido al 100%, aseguró rector Conrado Pérez

El rector principal del Consejo Nacional Electoral (CNE), Conrado Pérez, informó este martes 29 de abril, que los técnicos del Poder Electoral, "lamentablemente" no han podido recuperar al 100 por ciento, la página web de la institución, a poco más de 20 días de la realización de los comicios regionales y parlamentarios.

Pese a esto, el funcionario recordó que la institución habilitó un link para que las organizaciones políticas realizaran las debidas postulaciones para los comicios del próximo 25 mayo y, además, existe una página informativa para informar sobre el cronograma y las actividades electorales.

"Hay dos páginas en este momento porque la oficial lamentablemente no ha concluido en un 100 por ciento, el trastorno que hubo ese día 28 julio y el siguiente. Las organizaciones con fines políticos tienen una clave y en ella designaron a las personas enlaces del CNE, hicieron postulaciones. Está un link que tiene todos los partidos, aparte que hay una página informativa", dijo en entrevista ofrecida a Kicosis en Globovisión.

Pérez aprovechó la oportunidad para reconocer que la institución electoral tiene una "debilidad" desde el punto de vista del registro permanente. Subrayó que más de 21 millones de venezolanos están habilitados para ejercer su derecho al voto el 25 mayo, pero existen al menos 5 millones de connacionales en el exterior.

Ante esto, agregó que ha sugerido en diversas ocasiones poner "en suspenso" a quienes no hayan participado en los últimos ocho o nueve procesos electorales, puesto que al momento de sacar los datos de participación, "se disparan los valores" bien sea de participación o abstención.

"Yo he sugerido en más de una oportunidad para quienes no hayan votado en las últimas 8 o 9 elecciones, ponerlos en suspenso, no sacarlo del registro electoral, pero no contarlo como elector porque al final cuando vienes a sacar la media para la estimación sobre 21 millones, se te dispara cualquiera de los valores, o bien la participación o abstención", dijo.

