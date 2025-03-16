Alcaldía de San Francisco organizó evento de ‘Mujeres Productivas’

La alcaldía de San Francisco organizó el evento ‘Mujeres productivas toman San Francisco’, donde se resaltó el rol de líderes admirables.

Jóvenes, adultas y abuelas conformaron más de 100 stands en el Mall Paseo San Francisco, con destacados productos y servicios que fortalecen esta grandiosa iniciativa.

Foto: Cortesía

"La mujer es sinónimo de responsabilidad, compromiso, lealtad. No hay responsabilidad que ustedes no puedan llevar a puerto seguro" expresó Gustavo Fernández, alcalde del municipio San Francisco.

A su vez, finalizó: "Quién mejor que ustedes para impulsar el crecimiento económico. Por mujeres como las que me acompañan, estoy seguro que Maracaibo y San Francisco tendrán mucho más futuro que pasado".

Foto: Cortesía

Noticia al Dia