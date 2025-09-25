Bomberos de Maracaibo atienden daños en el obelisco de la Plaza de la República tras el temblor

Bomberos de Maracaibo atendieron daños en el obelisco de la Plaza de la República tras la emergencia generada por los movimientos telúricos registrados en la ciudad este miércoles 24 de septiembre.

Desde la alcaldía de Maracaibo agradecieron la respuesta inmediata de los bomberos y de la policía de la Gobernación del estado Zulia ante la sorpresa de este fenómeno natural.

"Gracias a su compromiso, coordinación y entrega, hoy ya se avanza en la atención de los daños materiales, incluyendo la recuperación del obelisco de la Plaza de la República, que presentó grietas en su estructura", expresó el comunicado.

Por su parte, publicó: "Afortunadamente no se presentaron daños humanos. Seguimos trabajando por Maracaibo".

