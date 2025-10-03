Viernes 03 de octubre de 2025
Al Dia

De nuevo navega La Confianza: el Lago se abre paso hasta el Zulia insular

Desde el Terminal Lacustre Hugo Chávez Frías de Maracaibo se reiniciaron, desde este viernes 3 de octubre, las operaciones de…

Por Christian Coronel

De nuevo navega La Confianza: el Lago se abre paso hasta el Zulia insular
Desde el Terminal Lacustre Hugo Chávez Frías de Maracaibo se reiniciaron, desde este viernes 3 de octubre, las operaciones de la embarcación La Confianza, para el traslado de pasajeros hasta el municipio Almirante Padilla.

Foto: Prensa Gobernación del Zulia

Esta nave fue rehabilitada con el trabajo articulado entre el Gobierno Nacional del presidente Nicolás Maduro, Pdvsa, la Gobernación del Zulia y la Alcaldía de Almirante Padilla.

El comienzo de las actividades de transporte, que consolida la red de interconexión en el Lago de Maracaibo, fue inspeccionado por el gobernador Luis Caldera, acompañado del alcalde de la localidad insular de Padilla, Marlon Díaz y el coordinador del Terminal Lacustre Hugo Chávez Frías y presidente del Centro Rafael Urdaneta (CRU), Francisco Urbina.

Foto: Prensa Gobernación del Zulia

El gobernador destacó que La Confianza cuenta con 104 asientos para pasajeros y que tras su rehabilitación quedó en óptimas condiciones para brindar un transporte lacustre para el pueblo de Almirante Padilla; así como para reforzar el turismo a las playas de esa localidad isleña. Recordó que hace semana se inauguró el Terminal Lacustre Cacique Nigale, que une a Mara y Padilla.

Foto: Prensa Gobernación del Zulia

“Esta embarcación no solo garantiza la vida del municipio Almirante Padilla, de sus estudiantes, las personas que tienen que venir a hacer sus compras, la actividad económica, sino también la expresión turística, la relación entre los pueblos, el intercambio y que a través del terminal lacustre también tenemos el traslado de pasajeros hasta la isla de San Carlos, hasta toda esa población”, enfatizó el mandatario regional.

Foto: Prensa Gobernación del Zulia

El alcalde de la localidad isleña, Díaz, saludó el recobro y el inicio de las actividades del navío La Confianza, que refuerza el traslado vía lacustre y que le da fortaleza al movimiento turístico en la isla de San Carlos. “Estamos regocijados de que nuestro hermano gobernador esté haciendo brillar al Zulia y a nuestro municipio Almirante Padilla”, acotó.

Interconectar los 750 kilómetros de costa

El coordinador del Terminal Lacustre Hugo Chávez, Francisco Urbina, resaltó que hay un proyecto del gobernador Caldera de interconectar los 759 kilómetros de costa del Lago, como parte del proyecto nacional del Sistema de Hidrovías, que significa el uso de ríos, lagos para cambiar el concepto de que el transporte solo es vía terrestre. “En el Zulia, el agua es el elemento mayor que tenemos para eso”, subrayó.

Nota de Prensa

Temas:

