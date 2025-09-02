Martes 02 de septiembre de 2025
Al Dia

Fundanica Zulia conmemora Septiembre Dorado, el Mes de la Concientización del Cáncer Infantil

Por Christian Coronel

Fundanica Zulia conmemora Septiembre Dorado, el Mes de la Concientización del Cáncer Infantil
Cada año, se conmemora septiembre como el Mes Internacional de Concientización del Cáncer Infantil, cuyo objetivo es educar y fortalecer la detección temprana de cáncer en los niños.

La proclamación de este mes se hizo con el propósito de generar conciencia sobre esta enfermedad, el cual persiste como la principal causa de muerte en infantes de todo el mundo.

En el marco de esta conmemoración, Fundanica Zulia refuerza su compromiso de brindar esperanza, atención integral y acompañamiento emocional a niños, adolescentes y sus familias que enfrentan esta enfermedad en el occidente del país.

Desde hace casi cuatro décadas, la fundación ha trabajado con transparencia y credibilidad en la atención directa de pacientes oncológicos pediátricos, ofreciendo apoyo médico, económico, acompañamiento psicológico, nutricional y espiritual, así como gestionando recursos para tratamientos, exámenes especializados y medicamentos de alto costo, de forma gratuita.

A través de alianzas con hospitales, voluntarios, especialistas y familias, Fundanica Zulia ya logrado construir una estructura de apoyo que no solo atiende las necesidades clínicas de los pacientes, sino que también promueve campañas efectivas, jornadas de sensibilización y actividades recreativas que fortalecen el espíritu de lucha de cada niño.

La fundación renueva constantemente su llamado a la sociedad para sumar esfuerzos, cerrar brechas de atención y garantizar que cada niño con cáncer tenga acceso a una vida digna, plena y libre de sufrimiento.

Actualmente, Fundanica Zulia enfrenta una difícil situación para garantizar tratamientos a los 150 niños y jóvenes que atiende. Los elevados costos de medicamentos y terapias antineoplásticas podrían conllevar a la interrupción de sus tratamientos en un momento crucial de sus vidas. Solo la colaboración de la sociedad puede mejorar este panorama para los pacientes. De allí la invitación continúa de la institución a apoyar los programas de ayuda; Apadrina un Niño, Ángeles de Esperanza, Patrocinio de Habitaciones, Donaciones en Especies, Patrocinio de Eventos, Programa Ecotapitas, entre otros.

¡Únete y apoya a nuestra fundación, estamos ubicados en la calle 61 (Universidad), detrás del Cuartel Libertador. Trabajamos de lunes a viernes de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde. También puedes comunicarte por el número telefónico 0414-6411618.

Invitamos a la colectividad a estar atenta a nuestras redes sociales: Instagram @fundanicazulia, TikTok: @amigosdelninoconcancer, Threads: fundanicazulia, y en X: @FundanicaZulia

Nota de Prensa

