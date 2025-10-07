Martes 07 de octubre de 2025
Al Dia

Fundanica Zulia convoca a las primeras reuniones del voluntariado para el Potazo de Calle 2025

El icónico Potazo de Calle 2025 se realizará el 5 y 6 de diciembre próximo

Por Christian Coronel

Fundanica Zulia convoca a las primeras reuniones del voluntariado para el Potazo de Calle 2025
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

La Fundación Amigos del Niño con Cáncer Zulia (Fundanica Zulia) convoca a las primeras reuniones del voluntariado que participará en el Potazo de Calle 2025, la jornada de recaudación más significativa de la organización.

Foto: Cortesía

Los primeros encuentros están pautados para el próximo 14 y 16 de octubre, en dos horarios para facilitar la asistencia: a las 10:00 de la mañana y a las 3:00 de la tarde, respectivamente, en la sede de Fundanica Zulia, ubicada en la calle 61 (Universidad), entre avenidas 22A y 24, detrás del Cuartel Libertador, en Maracaibo.

Foto: Cortesía

Además, la Fundación tiene un cronograma de atención los días 21, 23, 28 y 30 de octubre. La invitación está abierta a todas las personas, empresas e instituciones que deseen sumarse como héroes de calle y a quienes han acompañado esta causa en años anteriores.

Foto: Cortesía

El icónico Potazo de Calle 2025 se realizará el 5 y 6 de diciembre próximo. La jornada solidaria representa el corazón de esta institución. Los fondos recaudados se destinan al funcionamiento de la Casa Hogar “Mi Refugio” y a la adquisición de medicamentos, insumos médicos, estudios de imágenes y exámenes de laboratorio, esenciales para mejorar la salud y el bienestar de los pacientes.

Fundanica Zulia, con casi cuatro décadas de trabajo en el occidente venezolano, espera reunir a más de 1.500 personas comprometidas en ayudar a los 150 niños y jóvenes con cáncer que reciben quimioterapia, y 60 pacientes en seguimiento.

Actualmente, la Fundación enfrenta una realidad que pone en peligro la continuidad en el suministro de tratamientos antineoplásicos, lo que amenaza directamente la atención y el bienestar de los pacientes oncológicos, quienes luchan día a día por su vida. Solo con la ayuda del pueblo esta realidad puede cambiar.

Foto: Cortesía

Para mayor información, comunícate por los números telefónicos 0412- 7692335 / 0414- 6411618 Invitamos a la colectividad a estar atenta a nuestras redes sociales, donde se estarán informado de los próximos encuentros: Instagram: @fundanicazulia, TikTok: @amigosdelninoconcancer, Threads: fundanicazulia, y en X: @FundanicaZulia

Nota de Prensa

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Demi Moore cambia de look: Estrena flequillo y rejuvenece 20 años de golpe

Demi Moore cambia de look: Estrena flequillo y rejuvenece 20 años de golpe

A 50 años de su partida, el sargento García sigue vivo en la memoria

A 50 años de su partida, el sargento García sigue vivo en la memoria

Crónica: Gente que hace grande la historia del Zulia, II entrega

Crónica: Gente que hace grande la historia del Zulia, II entrega

Asesinaron a madre venezolana en Florida y su hijo le dejó desgarrador mensaje:

Asesinaron a madre venezolana en Florida y su hijo le dejó desgarrador mensaje: "Si tú regresas, yo me porto bien"

Venezuela debutará como local en el inicio del camino al Mundial FIBA 2027

Venezuela debutará como local en el inicio del camino al Mundial FIBA 2027

Buscando recuerdos de Remates Maicaito encontramos a José Gregorio

Buscando recuerdos de Remates Maicaito encontramos a José Gregorio

Trump sobre Bad Bunny en el Super Bowl:

Trump sobre Bad Bunny en el Super Bowl: "No lo conozco, no sé por qué lo eligieron"

Fonoplatea de los Éxitos será el epicentro de la celebración gaitera

Fonoplatea de los Éxitos será el epicentro de la celebración gaitera

Imputan al femicida de la enfermera en Yaracuy

Imputan al femicida de la enfermera en Yaracuy

Mataron a hombre por las llaves de un apartamento en Caracas

Mataron a hombre por las llaves de un apartamento en Caracas

La emoción de una joven venezolana tras ser seleccionada en la universidad San Marcos:

La emoción de una joven venezolana tras ser seleccionada en la universidad San Marcos: "Gracias, Dios mío"

Se incendió una casa multifamiliar en Caracas

Se incendió una casa multifamiliar en Caracas

Hombre afirma que vino a este mundo para matar venezolanos

Hombre afirma que vino a este mundo para matar venezolanos

CJ Vilchez presenta “Lo hiciste otra vez”

CJ Vilchez presenta “Lo hiciste otra vez”

Día Mundial de los Calvos: ¿Por qué se celebra?

Día Mundial de los Calvos: ¿Por qué se celebra?

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Cadena perpetua para el excarabinero que asesinó a la venezolana Diana Guaina en Chile

Cadena perpetua para el excarabinero que asesinó a la venezolana Diana Guaina en Chile

Mataron a hombre por las llaves de un apartamento en Caracas

Mataron a hombre por las llaves de un apartamento en Caracas

Más de 200 excursionistas permanecen atrapados cerca del Everest: continúa el rescate en zona tibetana

Más de 200 excursionistas permanecen atrapados cerca del Everest: continúa el rescate en zona tibetana

Marielena Dávila, hija de Chiquinquirá Delgado, inicia preparativos para su boda y busca el vestido ideal

Marielena Dávila, hija de Chiquinquirá Delgado, inicia preparativos para su boda y busca el vestido ideal

Zulia amanece con cielos variables y posibilidad de chubascos vespertinos

Zulia amanece con cielos variables y posibilidad de chubascos vespertinos

Noticias Relacionadas

Entretenimiento

¡Un tesoro de siglos! Violinista venezolano recibe en Ginebra un violín de Andrea Guarneri

El instrumento entregado a Agudo es un violín de época fabricado por Andrea Guarneri, uno de los grandes maestros de la luthería de Cremona y fundador de la renombrada familia Guarneri
Deportes

Jackson Chourio hace historia en la postemporada de Grandes Ligas con apenas 21 años

En dos compromisos, el zuliano ha sido héroe de su equipo
Canonización

Con una programación solemne, San Cristóbal celebra la santidad del "médico de los pobres"

Los actos incluyen conversatorios, jornadas de adoración, conciertos y una peregrinación. El Presbítero Enmanuel Pernía, Rector del Santuario, detalló una agenda cargada de fe y cultura para celebrar el ascenso a los altares del santo venezolano.
Zulia

Fundagraez inauguró nuevas escuelas de gaita en Mara, Lagunillas y La Cañada de Urdaneta

La Fundación para la Academia de la Gaita Ricardo Aguirre del estado Zulia (Fundagraez) anuncia con entusiasmo la inauguración de tres nuevas Escuelas de Gaita en los municipios Mara, La Cañada de Urdaneta y Lagunillas, un paso significativo para la preservación, promoción y enseñanza del ritmo tradicional que representa a todos los zulianos.

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025