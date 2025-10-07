Fundanica Zulia convoca a las primeras reuniones del voluntariado para el Potazo de Calle 2025

La Fundación Amigos del Niño con Cáncer Zulia (Fundanica Zulia) convoca a las primeras reuniones del voluntariado que participará en el Potazo de Calle 2025, la jornada de recaudación más significativa de la organización.

Los primeros encuentros están pautados para el próximo 14 y 16 de octubre, en dos horarios para facilitar la asistencia: a las 10:00 de la mañana y a las 3:00 de la tarde, respectivamente, en la sede de Fundanica Zulia, ubicada en la calle 61 (Universidad), entre avenidas 22A y 24, detrás del Cuartel Libertador, en Maracaibo.

Además, la Fundación tiene un cronograma de atención los días 21, 23, 28 y 30 de octubre. La invitación está abierta a todas las personas, empresas e instituciones que deseen sumarse como héroes de calle y a quienes han acompañado esta causa en años anteriores.

El icónico Potazo de Calle 2025 se realizará el 5 y 6 de diciembre próximo. La jornada solidaria representa el corazón de esta institución. Los fondos recaudados se destinan al funcionamiento de la Casa Hogar “Mi Refugio” y a la adquisición de medicamentos, insumos médicos, estudios de imágenes y exámenes de laboratorio, esenciales para mejorar la salud y el bienestar de los pacientes.

Fundanica Zulia, con casi cuatro décadas de trabajo en el occidente venezolano, espera reunir a más de 1.500 personas comprometidas en ayudar a los 150 niños y jóvenes con cáncer que reciben quimioterapia, y 60 pacientes en seguimiento.

Actualmente, la Fundación enfrenta una realidad que pone en peligro la continuidad en el suministro de tratamientos antineoplásicos, lo que amenaza directamente la atención y el bienestar de los pacientes oncológicos, quienes luchan día a día por su vida. Solo con la ayuda del pueblo esta realidad puede cambiar.

Para mayor información, comunícate por los números telefónicos 0412- 7692335 / 0414- 6411618 Invitamos a la colectividad a estar atenta a nuestras redes sociales, donde se estarán informado de los próximos encuentros: Instagram: @fundanicazulia, TikTok: @amigosdelninoconcancer, Threads: fundanicazulia, y en X: @FundanicaZulia

