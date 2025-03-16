El 16 de marzo de 1969, hace 56 años, ocurrió ‘La Tragedia de La Trinidad’ , accidente aéreo donde murieron 155 personas, correspondientes al Vuelo 742 de Viasa.

El vuelo 742 de Viasa fue un vuelo regular entre Maiquetía (Venezuela), Maracaibo (Venezuela) y Miami (Estados Unidos) que se estrelló a los pocos minutos de despegar del Aeropuerto Grano de Oro de Maracaibo el 16 de marzo de 1969.

Como consecuencia de este accidente, fallecieron las 84 personas a bordo del DC-9 que realizaba este vuelo y 71 personas en tierra, totalizando 155 muertos y 100 personas en tierra que resultaron heridas.

Este accidente en su momento fue considerado el desastre aéreo más mortífero de Venezuela hasta el vuelo 708 de West Caribbean, y también de la historia de la humanidad hasta 1971, cuando un jet de combate japonés chocó en el aire con el vuelo 58 de All Nippon Airways matando a sus 162 pasajeros.

La aeronave empleada era un DC-9-32, comprado 15 días atrás a McDonnell Douglas por Avensa quien le alquiló el avión y su tripulación a Viasa para un vuelo a Miami con escala en Maracaibo.

Fue comandada por el capitán Emiliano Savelli Maldonado y José Gregorio Rodríguez Silva como primer oficial. Savelli Maldonado era Jefe de Operaciones de Avensa, llevaba 28.000 horas de vuelo con 25 años de experiencia.

En Maracaibo, el vuelo despegó con retraso casi al mediodía, las altas temperaturas y presión contribuyeron al accidente. Esto, según informes cercanos.

