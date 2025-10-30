La aficionada gaitera de los pies descalzos y su ensayo para Nochebuena

En Maracaibo hay cantantes de gaitas pa "llevar y pa comer aquí", como dice el refrán maracucho. Creo que en eso estamos de acuerdo todos, porque en época navideña en un solo abrir y cerrar de ojos, cualquiera que nacio en esta tierra improvisa un verso de algún famoso intérprete.‎‎

Los gaiteros los hay de distintas edades, niños, adolescentes, maduros y de la tercera edad sin distingo alguno de color o clase social, y una muestra es verlos hombres y mujeres entrados en años, cantar en karaoke en los lugares públicos de la ciudad, cualquier tema en tonalidad alta muy al estilo de Danelo Badell que ya no está con nosotros, de Neguito Borjas, de Yuraima González o del extraordinario grupo Barrio Obrero de Cabimas, y otras veces convertirse en "estrella" en su cuarto de habitación convertido estudio de grabación demostrando sus habilidades como excelente intérprete, con tonalidades y rimas que en nada envidiarían una Ingrid Alexandrescu, una Yuraima o una Gladys Vera si estuviera con nosotros.

‎La aficionada gaitera de los pies descalzos con su torrente vos muy al estilo profesional de los grandes artistas, seguro ensaya desde ya para deleitar a su público (familia) en estas navidades a lo grande y su vídeo se ha hecho viral.

Noticia al Día