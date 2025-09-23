La Universidad del Zulia (LUZ) y la Red de Investigación Estudiantil (REDIELUZ) anunciaron este martes 23 de septiembre, durante una rueda de prensa, la celebración del IX Congreso Internacional de Investigación Estudiantil Universitaria.

El evento, tendrá lugar en el Hotel Tibisay del Lago los días 7, 8 y 9 de octubre a las diez y media de la mañana. La actividad busca consolidarse como un espacio de referencia para el debate y la innovación.

La rueda de prensa contó con la participación de destacadas personalidades de la Universidad del Zulia, tales como: el Vicerrector Administrativo, Clotilde Navarro ; la Vicepresidenta del Congreso y Coordinadora Académica de REDIELUZ, Dra. Luz Maritza Reyes; el padrino emérito del Congreso de Investigación, Dr. Miguel Brito Rodríguez y la Rectora, Judith Aular de Durán.

La Dra. Luz Maritza Reyes, Vicepresidenta del congreso y Coordinadora Académica de REDIELUZ, destacó que el evento será un espacio de liderazgo para la medicina del siglo XXI, donde se demostrará cómo la Universidad del Zulia se ha consolidado como una influencia de liderazgo en el servicio tecnológico a la sociedad.

En un esfuerzo en conjunto, se ha confirmado que FEDECAMARAS estará acompañando a la universidad en el evento, lo que resalta la colaboración entre el sector académico y empresarial.

Foto: Xiomara Solano

El congreso, cuyo lema es "Liderazgo estudiantil. Puente entre cultura, ciencia y tecnología sostenible", tiene como objetivo principal afianzar un espacio de intercambio académico-científico para los jóvenes y promover el pensamiento crítico y multidisciplinario. El evento abordará una amplia gama de temas en diversas áreas, incluyendo:

Medicina: Especialidades como Traumatología, Odontopediatría, Ortodoncia y Odontología Preventiva .

Ciencia y Tecnología: El uso de la Inteligencia Artificial y su intersección con los Derechos Humanos.

Economía y Ambiente: Economía Circular, Bioeconomía y aportes de la ciencia y tecnología para el mantenimiento del Lago de Maracaibo.

Foto: Xiomara Solano

En esta edición, el evento presentará, la tercera edición del Premio «Dr. Humberto Fernández Morán», que reconocerá a los jóvenes investigadores y gestores más sobresalientes de LUZ.

El congreso rendirá homenaje al Dr. Miguel Brito Rodríguez, médico, docente e investigador. El

padrino epónimo, notablemente emocionado, expresó su agradecimiento por la mención, otorgada por los propios alumnos de la Facultad de Medicina. “Para mí es un compromiso… sobre todo por aquellos investigadores que serán la generación de relevo”, afirmó, destacando la importancia del congreso como algo elemental para el desarrollo de un país.

Foto: Xiomara Solano

Brito, resaltó que "la investigación no es un lujo, es una necesidad. Por eso éste congreso, será una fiesta académica de gran envergadura".

Durante su intervención, la Rectora de la Universidad del Zulia (LUZ), Judith Aular de Durán, enfatizó la relevancia de la Red de Investigación Estudiantil, una iniciativa creada en 2008. Según la rectora, la Red fue una respuesta a la deficiente formación investigativa en las carreras de pregrado. En este punto, fue la profesora Luz Maritza Reyes, quien presentó la propuesta ante el Consejo Universitario, posterior a ellos, la propuesta fue aprobada.

Aular, enfatizó que si esta decisión no se hubiera tomado, la inteligencia artificial ya sería "imponente" en nuestras vidas, habiendo sobrepasado límites importantes.

Foto: Xiomara Solano

Aular de Durán también mencionó que la Red de Investigación se encarga de entregar, desarrollar y actualizar investigaciones, y que la formación académica en LUZ es distinta por éste enfoque. Para finalizar, reafirmó que la fortaleza de la universidad son sus estudiantes y egresados, quienes representan a la casa de estudios en cualquier parte del mundo. Recalcó que, a pesar de los obstáculos, LUZ se mantiene en la vanguardia, un ejemplo de ellos son sus revistas arbitradas, que hasta ahora son consideradas las mejores de la región.

Un espacio para los estudiantes

Adrianny Chaparro, integrante de la comisión científica de REDIELUZ, expresó su entusiasmo por el evento y el nombramiento del Dr. Miguel Brito como padrino emérito, describiéndolo como un gran maestro. Además, destacó el valor de las cátedras libres que ofrece la universidad, validadas tanto a nivel nacional como internacional.

Foto: Xiomara Solano

Chaparro también recalcó la magnitud de la jornada, al realizar de manera simultánea varios eventos de gran envergadura:

El V Encuentro Latinoamericano de Investigación Estudiantil en Diseño 2025.

El VI Encuentro Iberoamericano de Estudiantes Investigadores.

Las XV Jornadas Nacionales de Investigación Estudiantil.

Además, entregaran el Premio Dr. Humberto Fernández Moran, a diferentes estudiantes de pre grado por su gestión en cuanto a conocimiento e investigación.

Para finalizar, la rectora Judith Aular destacó el avance continuo del congreso, calificándolo como un logro de la universidad y una contribución significativa para el país. Añadió que la universidad se encuentra en su tercer proceso de evaluación curricular, lo que demuestra el compromiso de la institución con la excelencia académica y la constante actualización de sus programas de estudio.

Además, resaltó la innovación en los programas de Postgrado en Oftalmología de la Universidad del Zulia (LUZ). Mientras que otras universidades nacionales solo ofrecen una unidad curricular relacionada con los temas en el área, los postgrados de LUZ abordan la oftalmología desde su propia especialidad. Este logro, que distingue éste programa de la universidad, fue impulsado por el Dr. Miguel Brito, quien realizo un gran aporte a la educación venezolana.

La autoridades de la Universidad del Zulia, invitaron a la comunidad en general a acercarse a las instalaciones del Hotel Tibisay del Lago, los días 7,8 y 9 de octubre para que participen en el Congreso Internacional de Investigación Estudiantil Universitaria.

Noticia Al Dia / Arelys Munda

Fotos: Xiomara Solano