Martes 26 de agosto de 2025
Al Dia

San Francisco celebró el Día Nacional de la Juventud con conversatorio y exposición de emprendedores

"Estoy convencido que la juventud sigue emergiendo en San Francisco", destacó el titular municipal

Por Christian Coronel

La alcaldía de San Francisco, a través de la dirección de Asuntos Juveniles, realizó una serie de actividades para celebrar el Día de la Juventud, las cuales incluyeron un conversatorio y una exposición de emprendedores.

Foto: Cortesía

Durante este 12 de febrero en el estacionamiento de la sede municipal, un reconocido grupo de jóvenes del municipio, sostuvo un conversatorio denominado "San Francisco tiene Futuro", tribuna que sirvió para intercambiar ideas, compartir anécdotas y experiencias en distintas áreas del quehacer médico, estudiantil, comercial, musical, artístico, cultural, deportista, tecnológico y de emprendimiento.

Foto: Cortesía

"La Juventud es mucho más que irreverencia. Es sinónimo de construcción. Estoy convencido que la juventud sigue emergiendo en San Francisco. Hay una generación que va a renovar a los jóvenes que tuvieron que salir del país. Nosotros somos los conductores de la sociedad y los jóvenes tienen su fe y sus esperanzas sembradas en lo que nosotros podamos hacer por su bienestar y por el futuro de San Francisco, el Zulia y Venezuela", destacó el titular municipal.

Foto: Cortesía

Como parte de la programación pautada, el alcalde Gustavo Fernández, confirió el reconocimiento "Futuros Líderes" a la Academia de baile Alta Tensión, Fabiana Vílchez (Cantante), Fundación Juvenil "Sembrando Esperanza" Los Bro Burguer, Papitas Town (Comerciantes), Johanis Perozo (Estudiante del 3er año de Medicina) María Emilia Peñaloza (Estudiante del IUSF con mejor promedio), Stefany Daboin (Emprendedora) Andrea Galán (Psicóloga clarinetista y cantante), Victor Manuel Lozada (Atleta de levantamiento de pesas) y al Team Astro bots de la Unidad Educativa Privada Santa Ana de Jesús, por su aporte significativo para la sociedad y su compromiso invaluable con la construcción de un futuro próspero, promoviendo el desarrollo y crecimiento del municipio.

Foto: Cortesía

Simultáneamente se llevó a cabo la Expo Joven Emprendedor, con la participación de 25 marcas de jóvenes emprendedores que expusieron sus productos, conectando con otros innovadores y demostrando que con talento, capacidad, ingenio y creatividad, si se quiere, se puede.Los jóvenes sureños celebraron este día con orgullo y espíritu de lucha, entendiendo que el éxito se construye con trabajo, disciplina, resiliencia, constancia, educación, deporte y cultura, convirtiéndose en los forjadores del futuro.

Foto: Cortesía
Foto: Cortesía

Nota de Prensa

Deportes

La ternura y el apetito también juegan en las Grandes Ligas

Un niño cautivó a miles de fanáticos de Grandes Ligas
Al Dia

Sergio "Checo" Pérez y Valtteri Bottas serán los pilotos oficiales de Cadillac Racing para la temporada 2026 de Fórmula 1

Ambos pilotos iniciarán trabajos de simulación y desarrollo en el último trimestre de 2025, con miras a las pruebas oficiales de pretemporada en febrero de 2026.
Al Dia

Elder Dayán se cayó en pleno show, pero se levantó con gracia y continuó cantando

Como todo artista, el hijo del Cacique siguió su espectáculo
Zulia

El Jardín Botánico de Maracaibo: Un registro visual de colores, texturas, sombras y fauna

Su registro visual inmortaliza la vitalidad de la flora y fauna local, ofreciendo una mirada íntima a los detalles que a menudo pasan desapercibidos.

