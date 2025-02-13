San Francisco celebró el Día Nacional de la Juventud con conversatorio y exposición de emprendedores

La alcaldía de San Francisco, a través de la dirección de Asuntos Juveniles, realizó una serie de actividades para celebrar el Día de la Juventud, las cuales incluyeron un conversatorio y una exposición de emprendedores.

Durante este 12 de febrero en el estacionamiento de la sede municipal, un reconocido grupo de jóvenes del municipio, sostuvo un conversatorio denominado "San Francisco tiene Futuro", tribuna que sirvió para intercambiar ideas, compartir anécdotas y experiencias en distintas áreas del quehacer médico, estudiantil, comercial, musical, artístico, cultural, deportista, tecnológico y de emprendimiento.

"La Juventud es mucho más que irreverencia. Es sinónimo de construcción. Estoy convencido que la juventud sigue emergiendo en San Francisco. Hay una generación que va a renovar a los jóvenes que tuvieron que salir del país. Nosotros somos los conductores de la sociedad y los jóvenes tienen su fe y sus esperanzas sembradas en lo que nosotros podamos hacer por su bienestar y por el futuro de San Francisco, el Zulia y Venezuela", destacó el titular municipal.

Como parte de la programación pautada, el alcalde Gustavo Fernández, confirió el reconocimiento "Futuros Líderes" a la Academia de baile Alta Tensión, Fabiana Vílchez (Cantante), Fundación Juvenil "Sembrando Esperanza" Los Bro Burguer, Papitas Town (Comerciantes), Johanis Perozo (Estudiante del 3er año de Medicina) María Emilia Peñaloza (Estudiante del IUSF con mejor promedio), Stefany Daboin (Emprendedora) Andrea Galán (Psicóloga clarinetista y cantante), Victor Manuel Lozada (Atleta de levantamiento de pesas) y al Team Astro bots de la Unidad Educativa Privada Santa Ana de Jesús, por su aporte significativo para la sociedad y su compromiso invaluable con la construcción de un futuro próspero, promoviendo el desarrollo y crecimiento del municipio.

Simultáneamente se llevó a cabo la Expo Joven Emprendedor, con la participación de 25 marcas de jóvenes emprendedores que expusieron sus productos, conectando con otros innovadores y demostrando que con talento, capacidad, ingenio y creatividad, si se quiere, se puede.Los jóvenes sureños celebraron este día con orgullo y espíritu de lucha, entendiendo que el éxito se construye con trabajo, disciplina, resiliencia, constancia, educación, deporte y cultura, convirtiéndose en los forjadores del futuro.

