Sábado 27 de septiembre de 2025
Unión popular-militar-policial destaca en 23 puntos del Zulia en simulacro de protección civil

El gobernador Luis Caldera destacó que el Zulia es testimonio de articulación

Por Christian Coronel

Unión popular-militar-policial destaca en 23 puntos del Zulia en simulacro de protección civil
El trabajo articulado y en unión popular-militar-policial destacó este sábado 27 de septiembre, en los 23 puntos dispuestos en el estado Zulia donde se desarrolló el simulacro ante desastres y conflictos armados, convocado por el presidente Nicolás Maduro y donde el pueblo junto a sus instituciones se organiza, entrena y crea conciencia en caso de emergencia nacional.

Foto: Cortesía

Uno de los principales puntos en la entidad fue el establecido en la población de Santa Bárbara, municipio Colón, donde el Gobernador Bolivariano Luis Caldera, acompañó la jornada junto a la primera Dama Roselyn López de Caldera; la alcaldesa de Colón, Misleidys Ortigoza; el comandante Jhon Andrade de la 13 Brigada de Infantería Motorizada y el comandante del Cuerpo de Bomberos de Colón, Giovanny Barrios.

Foto: Cortesía

El gobernador Caldera expresó que el Zulia puede estar tranquilo ante cualquier ataque a la soberanía y ante cualquier evento extraordinario, donde el pueblo civil, militar, policial, bomberil, se despliega para la atención al herido, para la salvaguarda de las instalaciones hospitalarias, en la atención alimentaria, en el aseguramiento de los galpones para las proteínas.

Foto: Cortesía

Destacó que el Zulia es testimonio de articulación, preparación ante situaciones como la vivida en la región con el enjambre sísmico, gracias a que el Gobierno Nacional tiene conformado un Sistema de Gestión de Riesgos, con equipos, herramientas y apresto operacional.

Foto: Cortesía

Además, resaltó la alta conciencia de solidaridad en momentos críticos.La alcaldesa Ortigoza, resaltó la organización de las 12 comunas con las que cuenta el municipio, refiriendo que junto a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y el gobierno municipal trabajan para seguir garantizando la soberanía y la paz en el territorio.

Foto: Cortesía

Añadió que el pueblo colonés continúa alistándose en la Milicia Nacional, pues, subrayó “un pueblo preparado es un pueblo indestructible”.

El comandante Andrade, reiteró que, junto al pueblo, el gobierno regional y municipales, la Fanb continúa haciendo lo correcto, como lo es la defensa de la Patria y dando todo el apoyo al presidente constitucional Nicolás Maduro.

“Estamos haciendo lo correcto con el con el corazón de venezolano, comprometido con la institución y la Patria Libre y soberana”, reforzó.

Nota de Prensa

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

