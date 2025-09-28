Unión popular-militar-policial destaca en 23 puntos del Zulia en simulacro de protección civil

El trabajo articulado y en unión popular-militar-policial destacó este sábado 27 de septiembre, en los 23 puntos dispuestos en el estado Zulia donde se desarrolló el simulacro ante desastres y conflictos armados, convocado por el presidente Nicolás Maduro y donde el pueblo junto a sus instituciones se organiza, entrena y crea conciencia en caso de emergencia nacional.

Uno de los principales puntos en la entidad fue el establecido en la población de Santa Bárbara, municipio Colón, donde el Gobernador Bolivariano Luis Caldera, acompañó la jornada junto a la primera Dama Roselyn López de Caldera; la alcaldesa de Colón, Misleidys Ortigoza; el comandante Jhon Andrade de la 13 Brigada de Infantería Motorizada y el comandante del Cuerpo de Bomberos de Colón, Giovanny Barrios.

El gobernador Caldera expresó que el Zulia puede estar tranquilo ante cualquier ataque a la soberanía y ante cualquier evento extraordinario, donde el pueblo civil, militar, policial, bomberil, se despliega para la atención al herido, para la salvaguarda de las instalaciones hospitalarias, en la atención alimentaria, en el aseguramiento de los galpones para las proteínas.

Destacó que el Zulia es testimonio de articulación, preparación ante situaciones como la vivida en la región con el enjambre sísmico, gracias a que el Gobierno Nacional tiene conformado un Sistema de Gestión de Riesgos, con equipos, herramientas y apresto operacional.

Además, resaltó la alta conciencia de solidaridad en momentos críticos.La alcaldesa Ortigoza, resaltó la organización de las 12 comunas con las que cuenta el municipio, refiriendo que junto a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y el gobierno municipal trabajan para seguir garantizando la soberanía y la paz en el territorio.

Añadió que el pueblo colonés continúa alistándose en la Milicia Nacional, pues, subrayó “un pueblo preparado es un pueblo indestructible”.

El comandante Andrade, reiteró que, junto al pueblo, el gobierno regional y municipales, la Fanb continúa haciendo lo correcto, como lo es la defensa de la Patria y dando todo el apoyo al presidente constitucional Nicolás Maduro.

“Estamos haciendo lo correcto con el con el corazón de venezolano, comprometido con la institución y la Patria Libre y soberana”, reforzó.

