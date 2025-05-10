Zulianos responden masivamente en las 234 mesas de votación del Simulacro Electoral

Expresando la plena confianza al Consejo Nacional Electoral (CNE), el pueblo zuliano responde masivamente al Simulacro Electoral, que se desarrolla en 234 mesas de votación dispuestas en 94 centros habilitados para este ejercicio que fortalece la democracia en el país.

Los zulianos se abocaron con entusiasmo desde temprano a los centros electorales habilitados en los 21 municipios, pronosticando que solo este es el preludio de lo que se vivirá el 25 de mayo en la entidad zuliana, donde democráticamente y con voto consciente llevarán a quien consideran el mejor candidato para ser gobernador del Zulia, Luis Caldera.

Desde el centro habilitado Escuela Básica Nacional Bolivariana Miguel Ángel Jusayú, en el sector Ciudad Lossada de la parroquia Idelfonso Vásquez de Maracaibo, el elector Miguel Ángel González destacó la masiva participación del pueblo en este simulacro, el cual califica de sencillo y rápido.

"La participación ha sido exitosa. La gente ha salido a votar a participar en este simulacro, participando con alegría, con entusiasmo, con ganas de aprender para ir a votar el próximo 25 de mayo. Es un proceso sencillo y rápido y los invito a participar para que todos estemos preparados en todo el estado Zulia para votar para elegir a nuestro próximo gobernador”, manifestó.

Más adentro de la parroquia Idelfonso Vásquez, ubicada en el oeste de Maracaibo, Claudia Gutiérrez, jefa de la UBCH Brisas del Norte, ensayaba no sólo el ejercicio del voto, sino también la movilización del mismo.

“Estoy activa en este ensayo electoral y los llamo a acudir a cualquier centro de votación habilitado, para practicar este proceso fácil y sencillo y estar al día en las elecciones. Estamos activos con el PSUV para la victoria con nuestros candidatos, encabezado por Luis Caldera”, apuntó.

En la Costa Oriental del Lago, específicamente en la parroquia San Benito del municipio Cabimas, Reinela Montaño, representante de la vicepresidencia PSUV Mujeres la parroquia San Benito, destacó que toda la militancia del PSUV y del Gran Polo Patriótico, está en la calle movilizando y votando en los tres centros habilitados en el municipio para este Simulacro Electoral.

“La respuesta es masiva y seguimos invitando a este acto para ensayar lo que serán los comicios electorales del 25 de mayo, donde daremos victorioso a nuestro gobernador Luis Caldera y a sus diputados a la Asamblea Nacional y al Consejo Legislativo del estado”, aseguró.

Mientras tanto, en el extremo sur del territorio zuliano, en el municipio Colón, Misleidy Ortigoza, resaltó igualmente que la militancia ha estado presente en los tres centros electorales habilitados en la localidad surlaguense.

“Hoy más que nunca nuestra militancia del PSUV sigue en pie, acompañando a nuestros candidatos, a los mejores candidatos, los que resuelven, los que vienen con las soluciones para el Zulia. Ensayamos en este simulacro para elegir a Luis Caldera, un hombre que merece el Zulia”, afirmó.

Dijo que con su masiva participación este sábado 10 de mayo, 15 días antes de las elecciones, la militancia y el pueblo de Colón refuerza, la democracia participativa y protagónica, la misma que ejercerá el candidato a la gobernación por el GPPSB, Caldera, quien entre sus propuestas encabeza el gobernar con las comunidades organizadas.

