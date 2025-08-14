Regresaron 183 venezolanos al país en el vuelo número 56 de la Gran Misión Vuelta a la Patria

Este miércoles arribó al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, en el estado La Guaira, el vuelo número 56 de la Gran Misión Vuelta a la Patria, trayendo de regreso a 183 ciudadanos venezolanos provenientes de Estados Unidos, con escala previa en Honduras.

Del total de repatriados, 163 son hombres y 20 mujeres, quienes fueron recibidos por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), la Policía Nacional Bolivariana (CPNB), la Oficina Nacional de Atención Integral a la Víctima de Violencia (Onaivv), el Ministerio del Poder Popular para la Salud, entre otros organismos. Las autoridades se encargaron de aplicar los protocolos de seguridad y protección necesarios para garantizar un retorno seguro.

Este operativo forma parte de las políticas impulsadas por el Gobierno, liderado por el presidente Nicolás Maduro, con el objetivo de facilitar la reunificación familiar de los venezolanos que se encuentran en el extranjero.

La Gran Misión Vuelta a la Patria representa una alternativa de retorno para quienes emigraron en medio de la crisis económica y la influencia de campañas mediáticas. “Cada vuelo es un paso más hacia la reunificación familiar y una victoria contra las adversidades”, expresaron las autoridades a través de su canal oficial en Telegram.

Noticia al Día