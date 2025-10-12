Domingo 12 de octubre de 2025
Nacionales

Renace la esperanza: Avistamiento del cóndor andino en Mérida tras 50 años de ausencia

El cóndor andino es considerado una especie de alta prioridad para la conservación en Venezuela

Por Christian Coronel

Renace la esperanza: Avistamiento del cóndor andino en Mérida tras 50 años de ausencia
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

En el estado Mérida, un grupo de guardabosques ha registrado el avistamiento de un cóndor andino (Vultur gryphus), una especie que no se había observado en la región durante casi 50 años.

Este avistamiento tuvo lugar en el Parque Nacional Sierra de la Culata, a una altitud de 4.680 metros sobre el nivel del mar. El cóndor andino es considerado una especie de alta prioridad para la conservación en Venezuela.

Un trabajador de Inparques comentó sobre la experiencia: "Tuvimos la gran dicha, en un recorrido de monitoreo de fauna y flora, de visualizar un cóndor que nos bordeó por toda la cumbre del pico Pan de Azúcar. Un dato bastante importante".

Asimismo, este avistamiento es significativo, ya que puede ayudar a los expertos a fortalecer el registro del comportamiento de esta especie, sugiriendo que podría estar regresando a su hábitat natural en el país.

Rodolfo Peña, bombero forestal de Inparques, señaló que desde 1990 se pensaba que el cóndor andino estaba extinto en la región.

Sin embargo, en la década de 1990 se llevaron a cabo estudios que permitieron la reproducción de algunas especies que fueron liberadas en la zona. El último registro de esta ave en Mérida data de 1976.

El programa de conservación y reproducción del cóndor andino, así como de otras especies en peligro de extinción, es desarrollado por Mundo Safari, que ha creado brigadas para promover la importancia del cuidado de las aves.

Noticia al Día / Unión Radio

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Renace la esperanza: Avistamiento del cóndor andino en Mérida tras 50 años de ausencia

Renace la esperanza: Avistamiento del cóndor andino en Mérida tras 50 años de ausencia

Devastador incendio consume el histórico Monasterio de Bernaga en Italia

Devastador incendio consume el histórico Monasterio de Bernaga en Italia

Papa León XIV aboga por el respeto a las aspiraciones de israelíes y palestinos

Papa León XIV aboga por el respeto a las aspiraciones de israelíes y palestinos

Gaiteros Wolfang Romero y Eroy Chacín sufrieron accidente vial en Lagunillas

Gaiteros Wolfang Romero y Eroy Chacín sufrieron accidente vial en Lagunillas "Gracias a Dios no pasó a mayores, solo fue un susto"

Crisis en Madagascar: Presidente denuncia intento de golpe de estado

Crisis en Madagascar: Presidente denuncia intento de golpe de estado

12 de octubre en Alitasia: la raíz viva de la resistencia (Por: Dr. Juan Pablo Montiel)

12 de octubre en Alitasia: la raíz viva de la resistencia (Por: Dr. Juan Pablo Montiel)

Los Cerveceros de Jackson Chourio avanzan a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional

Los Cerveceros de Jackson Chourio avanzan a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional

Miles de personas se concentran en Londres para respaldar a Palestina

Miles de personas se concentran en Londres para respaldar a Palestina

Marineros de Seattle avanzan a la Serie de Campeonato después de 24 años

Marineros de Seattle avanzan a la Serie de Campeonato después de 24 años

En Perú: Expulsaron a 11 venezolanos con situación migratoria irregular

En Perú: Expulsaron a 11 venezolanos con situación migratoria irregular

Murió prófugo venezolano tras caer del balcón de un edificio en Antioquia

Murió prófugo venezolano tras caer del balcón de un edificio en Antioquia

“Nos equivocamos y lo reconocemos: nuestras disculpas por la falsa noticia sobre Luis Aparicio”

“Nos equivocamos y lo reconocemos: nuestras disculpas por la falsa noticia sobre Luis Aparicio”

Buscan a la gatica Lili: Se extravió en Sabaneta

Buscan a la gatica Lili: Se extravió en Sabaneta

Polémica: José Jerí, nuevo presidente de Perú, seguía a páginas para adultos

Polémica: José Jerí, nuevo presidente de Perú, seguía a páginas para adultos

Dodgers avanzan a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional tras error del lanzador de Filis

Dodgers avanzan a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional tras error del lanzador de Filis

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Venezuela conmemora en el Panteón Nacional el 533 aniversario de la Resistencia Indígena

Venezuela conmemora en el Panteón Nacional el 533 aniversario de la Resistencia Indígena

12 de octubre: Conmemorando la resistencia de los pueblos indígenas

12 de octubre: Conmemorando la resistencia de los pueblos indígenas

Luis Caldera en la 48ª Feria Expocomercial Ganadera de Rosario de Perijá:

Luis Caldera en la 48ª Feria Expocomercial Ganadera de Rosario de Perijá: "Esta es una muestra de la Venezuela y el Zulia potencia“

Mega incendio en Perú: cuatro heridos y más de 300 damnificados

Mega incendio en Perú: cuatro heridos y más de 300 damnificados

Gaiteros Wolfang Romero y Eroy Chacín sufrieron accidente vial en Lagunillas

Gaiteros Wolfang Romero y Eroy Chacín sufrieron accidente vial en Lagunillas "Gracias a Dios no pasó a mayores, solo fue un susto"

Noticias Relacionadas

Al Dia

Detenido "mironcito"en plena faena

Un hombre de 38 años fue detenido en Ciudad Orinoco, estado Anzoategui por tomarle fotos a su vecina de 43…
Al Dia

Fuertes lluvias provocan colapso del Puente El Corozo en la Troncal 005 de Barinas

Las autoridades han restringido el tránsito en la carretera nacional que conecta los estados Barinas y Táchira
Al Dia

Venezuela conmemora en el Panteón Nacional el 533 aniversario de la Resistencia Indígena

La ministra para los Pueblos Indígenas, Clara Vidal, presidió el solemne acto, donde se realizó el ritual de izado de la bandera nacional en el Foro Libertador
Al Dia

Tatiana Capote sufrió un infarto y fue hospitalizada

Este sábado 11 de octubre, se reveló que la exreina de belleza y actriz cubano-venezolana, Tatiana Capote, está hospitalizada en…

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025