Renuncia Director Nacional del Comando Socialista Pedro Camejo 200



Luego de 18 años como Director de Occidente, el Coronel Toni Namour renuncia al Comando Social Comunitario "Pedro Camejo 200″.

Señala el Comandante Toni Namour que está muy agradecido por ese trabajo loable y comunitario que se llevó a cabo en el estado Zulia.

"Fue un honor haber trabajado en unión de compañeros muy leales que se dieron íntegros con los casos sociales que resolvimos al pueblo venezolano".

Sigue diciendo El ex Directivo Toni Namour que la labor se hizo para los necesitados en comunidades. "Nuestro pueblo muy noble y generoso quien recibió las ayudas humanitarias, de salud y mas.

Asimismo con lo de la Pandemia el Comando Social Comunitario Pedro Camejo 200 hizo un impecable trabajo en referencia a: Fumigaciones, vacunación, entrega de colchonetas, alimentos en la región zuliana".

Al mismo tiempo dice que en los tiempos de las guarimbas reconoce el trabajo de los compañeros del Círculos Bolivarianos señala y agradece al compañero José Camargo que se trabajo en conjuntos igualmente los Camaradas del PSUV, y el Gran Polo Patriótico.

? Porqué renuncia al Comando Social Pedro Camejo200?

__ Te informo en primer orden que el Comando ha sido parte preponderante en las campañas políticas, de diputados, alcaldías y Presidente de la República. Lo que pasa es que luego del fallecimiento del presidente de nuestra organización Comandante Marcelo Galbo, hubo personas que se auto nombraron como directivos. No los conozco y decidí retirarme por que no confío de su trabajo .

Refiere El Comandante Namour que a raíz de todo eso se nombraron nuevas directivas a nivel nacional, pero sin experiencia ni conocimiento. "Prácticamente dañaron la estructura nacional del Comando Social que costo mucho sacrificio de todos .

Por ese motivo -aclara Namour – que renunció definitivamente al Comando Social Pedro Camejo200. "No apruebo esa fuente de la nueva auto directiva ni tampoco sus funciones".

"Esa nueva directiva nacional que no la reconocen los fundadores del comando, por supuesto, ni siquiera consolidan una documentación jurídica legal que los represente.

A base de todo esto señala el coronel Toni Namour que no está de acuerdo ni aprueba esa nueva directiva. "Decidí retirarme con mi frente bien en alto, la cual llevo 2 años con la organización sin ningún tipo de trabajo social ni político". Se puede inferir que se trata de una persona vinculada al proceso Bolivariano, posiblemente en un rol de liderazgo de una entidad de importancia regional o sectorial en el comando político local.