Reportan apagón en Zulia y varios estados de Venezuela este domingo 16-Mar

Usuarios en redes reportan no tener electricidad en el Zulia y varios estados del país, este de domingo 16 de marzo.

Algunas personas dicen que la electricidad se fue a las 4:55 de la mañana, mientras que para otros fue desde las 6:00 am.

A través de su cuenta en Instagram, el periodista zuliano, reportó que además del Zulia, otros estados de Venezuela, también se encuentran a oscuras, como; falcón, Trujillo, Táchira, Mérida, Barinas, y Portuguesa.

Asimismo, reportan que el servicio eléctrico se ha ido restableciendo poco a poco.

