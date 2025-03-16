Viernes 26 de septiembre de 2025
Reportan apagón en Zulia y varios estados de Venezuela este domingo 16-Mar

Empieza a restablecerse el servicio eléctrico en varias zonas

Por María Briceño

Foto: RRSS
Usuarios en redes reportan no tener electricidad en el Zulia y varios estados del país, este de domingo 16 de marzo.

Algunas personas dicen que la electricidad se fue a las 4:55 de la mañana, mientras que para otros fue desde las 6:00 am.

A través de su cuenta en Instagram, el periodista zuliano, reportó que además del Zulia, otros estados de Venezuela, también se encuentran a oscuras, como; falcón, Trujillo, Táchira, Mérida, Barinas, y Portuguesa.

Asimismo, reportan que el servicio eléctrico se ha ido restableciendo poco a poco.

