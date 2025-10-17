Viernes 17 de octubre de 2025
Al Dia

Retornan 196 venezolanos en el vuelo 78 del plan Vuelta a la Patria

El grupo está conformado por 24 mujeres, 169 hombres, dos niñas y un niño, según informó el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz mediante su canal oficial en Telegram

Por Andrea Guerrero

Retornan 196 venezolanos en el vuelo 78 del plan Vuelta a la Patria
Foto: Agencia
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Un total de 196 ciudadanos venezolanos regresaron al país este jueves a través del vuelo número 78 de la Gran Misión Vuelta a la Patria, que aterrizó en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar. El grupo está conformado por 24 mujeres, 169 hombres, dos niñas y un niño, según informó el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz mediante su canal oficial en Telegram.

Los pasajeros retornaron tras enfrentar dificultades vinculadas a políticas migratorias en Estados Unidos. La estrategia forma parte del programa gubernamental orientado a facilitar el regreso voluntario de connacionales que se encuentran en situación vulnerable en el extranjero.

Hasta la fecha, el plan ha permitido el retorno de 14.947 venezolanos, quienes han sido recibidos con atención integral para su reinserción social y comunitaria.

“El Estado venezolano continúa trabajando para garantizar el regreso seguro de quienes han sido afectados por medidas migratorias en otros países”, señala la publicación oficial.

Noticia al Día / VTV

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Noticia al Día ya está en Isnotú

Noticia al Día ya está en Isnotú

Alcaldía de Maracaibo acompañará canonización del Dr. José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles desde la Basílica

Alcaldía de Maracaibo acompañará canonización del Dr. José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles desde la Basílica

La Vinotinto vuelve a descender en el ranking Fifa

La Vinotinto vuelve a descender en el ranking Fifa

Gustavo Sarmiento necesita apoyo para costear su tratamiento contra el Cáncer

Gustavo Sarmiento necesita apoyo para costear su tratamiento contra el Cáncer

Piden ayuda para tratamiento del niño Joel David: Paciente con microcefalia, diagnosticado con un complicado cuadro de neumonía

Piden ayuda para tratamiento del niño Joel David: Paciente con microcefalia, diagnosticado con un complicado cuadro de neumonía

Shakira posó con cuernos y provocó reacciones en las redes sociales

Shakira posó con cuernos y provocó reacciones en las redes sociales

Glorias Deportivas Zulia y Estrellas Seguras disputarán la Copa G/B Erich Rafael Gómez Barreto

Glorias Deportivas Zulia y Estrellas Seguras disputarán la Copa G/B Erich Rafael Gómez Barreto

Andrés Giménez lidera triunfo de Azulejos que emparejan la Serie de Campeonato ante Marineros

Andrés Giménez lidera triunfo de Azulejos que emparejan la Serie de Campeonato ante Marineros

John Bolton se entregó a las autoridades tras su imputación por escándalo de los documentos clasificados

John Bolton se entregó a las autoridades tras su imputación por escándalo de los documentos clasificados

Tigres ruge de nuevo ante Cardenales y asalta la punta en la LVBP

Tigres ruge de nuevo ante Cardenales y asalta la punta en la LVBP

Se cumplen más de 100 años de la magia Disney

Se cumplen más de 100 años de la magia Disney

Padre de la cantante colombiana Greeicy Rendón quedó detenido e imputado por secuestro y tortura

Padre de la cantante colombiana Greeicy Rendón quedó detenido e imputado por secuestro y tortura

Dodgers quedan a un paso de llegar a la Serie Mundial

Dodgers quedan a un paso de llegar a la Serie Mundial

Caribes sorprende a Magallanes en Valencia

Caribes sorprende a Magallanes en Valencia

Juandefer lanza su nuevo tema promocional

Juandefer lanza su nuevo tema promocional "ONCE"

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Ya fueron instaladas las imágenes oficiales de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles en el Vaticano

Ya fueron instaladas las imágenes oficiales de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles en el Vaticano

Renunció el Jefe del Comando Sur, quien supervisaba bombardeos a lanchas en el Caribe

Renunció el Jefe del Comando Sur, quien supervisaba bombardeos a lanchas en el Caribe

Zulia inicia temporada de exportación de Cangrejo azul con estrictas medidas de seguridad

Zulia inicia temporada de exportación de Cangrejo azul con estrictas medidas de seguridad

Pronostican lluvias dispersas en Zulia y otras zonas del país este viernes 17-Oct

Pronostican lluvias dispersas en Zulia y otras zonas del país este viernes 17-Oct

"Ese barbarazo acabó con to´": Le pidió prestado el teléfono a un vecino y le "vació" su cuenta bancaria

Noticias Relacionadas

Nacionales

Retornan 196 venezolanos en el vuelo 78 del plan Vuelta a la Patria

El grupo está conformado por 24 mujeres, 169 hombres, dos niñas y un niño, según informó el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz mediante su canal oficial en Telegram
Internacionales

Tres sismos afectaron el sur de la región de Lima en tan solo 48 horas

El último movimiento telúrico se registró a las 21:07 horas del jueves (02:07 GMT de este viernes) a 85 kilómetros de profundidad y con epicentro a 9 kilómetros al este del distrito de Calango, en la provincia limeña de Cañete, donde registró una intensidad II, considerada baja y apenas perceptible
Zulia

Células convectivas generan lluvias y descargas eléctricas en Zulia y otras regiones del país

Las células convectivas son formaciones nubosas con desarrollo vertical que se originan por el ascenso rápido de aire cálido y húmedo
Al Dia

Gaiteros del Pozón promociona "La ramplona" de la pluma de Neguito Borjas

El álbum contiene seis temas.

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025