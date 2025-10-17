Retornan 196 venezolanos en el vuelo 78 del plan Vuelta a la Patria

Un total de 196 ciudadanos venezolanos regresaron al país este jueves a través del vuelo número 78 de la Gran Misión Vuelta a la Patria, que aterrizó en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar. El grupo está conformado por 24 mujeres, 169 hombres, dos niñas y un niño, según informó el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz mediante su canal oficial en Telegram.

Los pasajeros retornaron tras enfrentar dificultades vinculadas a políticas migratorias en Estados Unidos. La estrategia forma parte del programa gubernamental orientado a facilitar el regreso voluntario de connacionales que se encuentran en situación vulnerable en el extranjero.

Hasta la fecha, el plan ha permitido el retorno de 14.947 venezolanos, quienes han sido recibidos con atención integral para su reinserción social y comunitaria.

“El Estado venezolano continúa trabajando para garantizar el regreso seguro de quienes han sido afectados por medidas migratorias en otros países”, señala la publicación oficial.

