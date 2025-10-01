Miércoles 01 de octubre de 2025
Reuters: Las exportaciones de petróleo de Venezuela superan el millón de bpd por primera vez desde 2020

El promedio de septiembre se situó un 13 % por encima del mes anterior y un 39 % por encima del año anterior

Por Andrea Guerrero

Reuters: Las exportaciones de petróleo de Venezuela superan el millón de bpd por primera vez desde 2020
Foto: PDVSA
Las exportaciones petroleras de Venezuela promediaron 1,09 millones de barriles por día (bpd) en septiembre, el nivel mensual más alto desde febrero de 2020, según datos y documentos de envío de la empresa estatal de energía Pdvsa.

El país tiene dificultades para estabilizar la producción y las exportaciones de petróleo desde que se vio sometido a las sanciones estadounidenses en 2019, pero el aumento de la producción de crudo, las ventas de existencias acumuladas y el aumento de las importaciones de diluyentes utilizados para la producción de crudo exportable impulsaron los envíos de petróleo el mes pasado, según los datos y documentos.

El promedio de septiembre se situó un 13 % por encima del mes anterior y un 39 % por encima del año anterior.

Alrededor del 84 % de las exportaciones totales del mes pasado se destinó directa e indirectamente a China, que se mantuvo como el principal destino del crudo venezolano, enviado por intermediarios que han comercializado el petróleo del país.

Una autorización otorgada a finales de julio por la administración del presidente estadounidense Donald Trump a Chevron (CVX.N) también ha permitido un aumento de las exportaciones en los últimos meses, con 108.000 bpd de crudo venezolano enviados por la petrolera estadounidense a Estados Unidos en septiembre, por encima de los 60.000 bpd de agosto, según los datos.

Segundo trimestre

En el segundo trimestre, cuando la administración Trump suspendió temporalmente todas las licencias para que los productores extranjeros de energía operaran en Venezuela, las exportaciones de petróleo cayeron, lo que provocó una acumulación de inventarios de crudo en la principal región productora del país, la Faja del Orinoco. No se han restablecido todas las licencias.

Pdvsa ha estado agotando esas existencias desde agosto, al tiempo que asegura las importaciones de nafta pesada y crudo ligero, esenciales para diluir la producción de petróleo extrapesado del país miembro de la OPEP, provenientes de aliados como Rusia y China.

Las importaciones totales de diluyentes disminuyeron a unos 41.000 bpd en septiembre, frente a los 99.000 bpd del mes anterior.

Sin embargo, Venezuela ha incrementado ligeramente las compras de nafta pesada y crudo ligero este año, especialmente de Rusia, lo que ha elevado el promedio acumulado hasta septiembre a unos 92.000 bpd, frente a los 88.000 bpd del mismo período del año anterior.

Venezuela también exportó 52.000 bpd de crudo y combustible a Cuba, su aliado político, el mes pasado, y 74.000 toneladas métricas de metanol y derivados del petróleo a Europa.

Venezuela reportó a la OPEP una producción de crudo de 1,1 millones de bpd en agosto, superior a los 1,08 millones de bpd del mes anterior y la más alta desde febrero de 2019.

Noticia al Día / Reuters

