Lunes 18 de agosto de 2025
Reuters: Tribunal de EEUU reabre subasta de Citgo para recibir ofertas

Se espera que la recomendación final ganadora en la subasta organizada por el tribunal se presente a finales de agosto

Por Andrea Guerrero

Foto: Citgo
Un juez estadounidense autorizó este lunes a un funcionario judicial que supervisa una subasta de acciones de Citgo a recibir y negociar ofertas mejoradas esta semana antes de confirmar o modificar la recomendación de ganador que presentó el mes pasado.

Según una nota de Reuters, el juez Leonard Stark declaró en una audiencia que se espera que la recomendación final ganadora en la subasta organizada por el tribunal se presente a finales de este mes.

Había sido reprogramada

El pasado 14 de agosto, un tribunal federal había aprobado la reprogramación de una audiencia de venta, que inicialmente estaba prevista para esta semana, con el objetivo de decidir el ganador de la subasta de acciones de Citgo.

Una nota de la periodista Marianna Párraga para Reuters, reveló que el cambio fue aprobado después de que recientemente se presentaran dos ofertas no solicitadas por parte de filiales del fondo de cobertura Elliott Investment Management y la casa de materias primas Vitol, luego de que un funcionario judicial que supervisaba la subasta recomendara una oferta diferente por parte de una unidad de la minera Gold Reserve.

También trascendió en ese momento que se fijaría una nueva fecha para la audiencia final una vez que el tribunal recibiera las aportaciones del agente Robert Pincus, las partes en el proceso y los acreedores, según indicó el juez de Delaware Leonard Stark en su orden.

Pincus había solicitado el miércoles un aplazamiento de la audiencia final, con el apoyo de varios acreedores y postores. Gold Reserve, que busca que el juez confirme la oferta de su filial como ganadora de la subasta, declaró ante el tribunal que se opone a cualquier cambio en el calendario.

Cabe destacar que las ofertas emergentes han intensificado la competencia por Citgo, pero también han aumentado los desacuerdos entre las partes, complicando el caso.

Sobre la subasta

El pasado 13 de agosto, Amber Energy, empresa filial de Elliott Investment Management, presentó una oferta de "última hora" de 8.820 millones de dólares por las acciones de la empresa matriz de Citgo Petroleum, según Bloomberg.

En una carta difundida ante el tribunal federal de Delaware por Red Tree Investments LLC, acreedor venezolano y exlicitador, se explicó que la propuesta de Amber Energy comprende acuerdo con los tenedores de bonos. Estos tienen una reclamación pendiente en torno a Citgo.

De acuerdo con el documento de Red Tree Investments, la filial de Elliott ofrece 5.860 millones de dólares a los acreedores. Asimismo, se compromete a pagar más de 2.860 millones de dólares en reclamaciones contra Petróleos de Venezuela.

Según la agencia de noticias, Red Tree Investments además pidió al tribunal federal estadounidense en Delaware que autorice citar a dos peritos. Esto, a los fines de respaldar la oferta que hace Amber Energy.

De igual manera, señaló que Amber Energy "es la mejor propuesta para las acciones" de Citgo, según "la Ley de Delaware". Por esa razón, sugirió que se le debería seleccionar "como la oferta ganadora".

Gold Reserve y Vitol, también en puja

En paralelo, filiales de Gold Reserve y del comercializador de materias primas Vitol también compiten en la etapa final de la subasta que decidirá el control de la matriz de Citgo Petroleum, señalaron dos fuentes a Reuters.

El funcionario a cargo de supervisar la licitación recomendó en julio aceptar una oferta de 7.400 millones de dólares que presentó un consorcio encabezado por Gold Reserve. Dicha propuesta se eligió de entre cinco ofertas, entre ellas la de una subsidiaria de Vitol.

Pese a que Gold Reserve se tiene como la principal candidata a imponerse, su propuesta se mide a algunas objeciones de distintas partes del caso y de tenedores de un bono venezolano, con quienes la filial de Vitol intenta llegar a un acuerdo. Esto podría llevar a una reconfiguración del proceso.

Luego de recomendar a Gold Reserve, el funcionario Robert Pincus informó la semana anterior sobre una "oferta competitiva" no identificada públicamente que todavía no cumplía con criterios para considerarse superior. Según las fuentes de Reuters, se trataba de Vitol, cuyos nombres siguen en reserva al no tener la autorización para declarar.

Noticia al Día / Reuters

