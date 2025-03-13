Richard Grenell: Venezuela ha acordado reanudar los vuelos para recoger a sus ciudadanos

El enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Richard Grenell, confirmó este jueves 13 de marzo, a través de su cuenta en X, que Venezuela acordó reanudar los vuelos de deportación desde territorio estadounidense este viernes 14

"Me complace anunciar que Venezuela ha acordado reanudar los vuelos para recoger a sus ciudadanos que violaron las leyes de inmigración de Estados Unidos y entraron ilegalmente al país", escribió Grenell.

Anteriormente, Venezuela ordenó detener, el pasado 10 de marzo, la repatriación directa desde Estados Unidos debido a la decisión que tomó el Gobierno norteamericano en suspender la licencia de Chevron, información confirmada por el ministro Diosdado Cabello.

“Estados Unidos tomó una decisión de suspender la licencia de Chevron. Entonces suspendemos todo. Es una decisión que tomó el presidente”, expresó Cabello en transmisión nacional.

Noticia al Día / Richard Grenell