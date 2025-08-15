Río Orinoco bajó más de medio metro, pero continúa por encima de la cota de desborde en Amazonas

El río Orinoco bajó 66 centímetros luego de 15 días de haber alcanzado su nivel máximo de 53,50 mts sobre el nivel del mar, superando los 52 mts de la cota de desborde.

Esta situación afectó a más de 600 familias conformadas por más de 2.200 personas que fueron evacuadas a refugios temporales en tres municipios de la región.

En la actualidad, el agua ha ido despejando las vías en Puerto Ayacucho, en especial la que conduce hacia el malecón del muelle y zonas aledañas, como Barrio Táchira, Miranda, Aguao, Calle Bermúdez y Las Guacharacas.

El gobernador de Amazonas, Miguel Rodríguez, confirmó que ya están por comenzar la etapa de revisión y evaluación de viviendas que quedaron inundadas. Esto con la finalidad de establecer un plan de atención y recuperación de infraestructuras.

Una vez culminada esa etapa, comenzará el retorno de las familias a sus hogares.

El nivel del río está en 52,84mts sobre el nivel del mar.

