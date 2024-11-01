Ruta “Páramos Mágicos de Capacho” ganó un reglón en el Premio Nacional de Turismo en Táchira

La Ruta turística, los “Páramos Mágicos de Capacho”, se alzó con el renglón, destino no tradicional, durante la entrega del Premio Nacional de Turismo 2024.

El presidente de la Cámara de Turismo del estado Táchira, Gustavo Anzola, destacó que los Paramos Mágicos de Capacho es una de las más novedosas e incipientes rutas turísticas del país.

“Este es el resultado de un esfuerzo y trabajo en conjunto del empresariado turístico de los Páramos, la Cámara de Turismo del Táchira y el apoyo genuino de la Gobernación del Táchira, la Alcaldía de Capacho Nuevo y el Ministerio de Turismo”, precisó Anzola.

La ruta está conformada por los siguientes puntos de interés: Peribeca, Posada Temática Juana Pastran Salcedo, Criadero de Caballos San Telmo, Floryana Desarrollo Turístico, Posada Ventisquero, Aguamiel Club de Montaña, Santa Cruz Valle Glamping, 360 Glamping.

Anzola reiteró el compromiso de los prestadores de servicio e instituciones que forman parte de la ruta en continuar aportando lo mejor de sí, para consolidar al Táchira como un estado apetecible para el turismo nacional e internacional.

Durante el evento se contó con 88 nominados en 18 categorías, y el premio obtenido por Los Páramos Mágicos de Capacho es el primero que recibe en la historia el estado Táchira.

Noticia al Día / Noticias 24