Sabotaje eléctrico en el oriente del país: afectó a dos líneas de transmisión de 230 kV

La Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) emitió un comunicado oficial en el que condena enérgicamente el ataque criminal perpetrado este miércoles contra el Sistema Eléctrico Nacional (SEN). El hecho afectó dos líneas de transmisión de 230 kV ubicadas en el oriente del país.

Según el documento, gracias a la rápida acción de los trabajadores y trabajadoras de la corporación, el servicio eléctrico fue restablecido en tiempo récord, minimizando el impacto de lo que califican como una “maniobra terrorista” dirigida a desestabilizar la paz y la estabilidad nacional.

Corpoelec enmarca este nuevo sabotaje en el contexto de lo que el Gobierno Nacional, liderado por el presidente Nicolás Maduro, considera una ofensiva contra la soberanía e independencia de Venezuela, atribuida a la “sistemática agresión del gobierno de Estados Unidos”.

Las autoridades han iniciado investigaciones exhaustivas para identificar y capturar a los responsables intelectuales y materiales del ataque. Asimismo, se exhorta a la población a mantenerse alerta y unida frente a lo que califican como acciones desestabilizadoras vinculadas a sectores de la extrema derecha.

La corporación reafirma su compromiso de desplegar todos sus recursos técnicos y humanos.

Noticia al Día