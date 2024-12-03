Saime abrió oficina para emisión de pasaportes en Caracas

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), informó el lunes acerca de la inauguración de la nueva oficina para trámite de pasaportes en el Centro Simón Bolívar en la capital del país.

La cuenta oficial del ente comunicó en la plataforma digital de X que la nueva sede cuenta con más de 40 funcionarios; y se detalló la inclusión de un jefe de oficina, un analista de recursos humanos, una bóveda y captadores, entre otros servidores públicos, “quienes son los garantes de la emisión del documento de viaje”

Igualmente, uno de los atractivos de esta nueva sede es la rapidez de la ejecución del trámite, al comunicar las autoridades del Saime que esta oficina solo emitirá pasaportes y se entregarán en un plazo de 48 horas.

Así mismo, este servicio se gestionará únicamente a través de la plataforma digital del Saime (http://saime.gob.ve), mediante el Servicio de Autogestión.

Noticia al Día / Radio Miraflores