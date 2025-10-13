Saime aclara dudas a usuarios de la tercera edad

Este domingo, el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), aclaró varias dudas frecuentes para los trámites dirigidos a personas de la tercera edad o adulto mayor.

El organismo compartió a través de sus redes sociales compartió una publicación aclarando estas inquietudes más frecuentes entre los usuarios de la tercera edad.

Entre las inquietudes más frecuentes, el Saime respondió a las siguientes:

Con respecto a si los adultos mayores requieren cita para renovar cédula de identidad, el ente aclaró que no. "Las personas de la tercera edad no necesitan cita".

Asimismo, aclaró que las mujeres mayores de 55 años y hombres mayores de 60 pueden asistir a los operativos de renovación de cédula que realizan los días sábado, sin embargo, aclara que "su atención es priorizada de lunes a viernes".

Actualización de estado civil

En este sentido, el Saime indica que para los adultos mayores que sean viudos, para cambiar su estado civil, deben seguir los siguientes pasos:

Ingresar en el portal web www.saime.gob.ve

Seleccionar la opción Datos Civiles

Hacer clic en Actualización de datos personales

Agendar su cita

Asistir a la cita con el Acta de Matrimonio y el Acta de Defunción

Con respecto a la verificación de datos, el Saime señala que si la persona es naturalizada y su número de cédula se encuentra en el rango de los 22 a 32 millones, si debe realizar la verificación.

