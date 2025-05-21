Saime activará jornada especial de cédula en la Guayana Esequiba

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), informó a través de su cuenta en Instagram, que desde el próximo 21 al 23 de mayo del 2025, activarán una jornada especial de cedulación sin citas en la Guayana Esequiba.

"Estimados usuarios, el Saime les informa que a partir de este miércoles 21 al viernes 23 de mayo del 2025, se activará una Jornada Especial de Cedulación Sin Citas, en la oficina Saime ubicada en Tumeremo, capital administrativa de nuestra Guayana Esequiba".

Asimismo el organismos indicó que de igual manera se estarán atendiendo a usuarios habituales que solicitaron cita por el sistema online.

"Se estarán atendiendo los trámites habituales de los usuarios que solicitaron su cita por nuestro sistema durante estos días".

La atención se ofrecerá desde las 8:00 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde.

Lee también: Saime extendió jornada especial de cedulación hasta el 26-Abr

Noticia al Día