Saime advierte a los usuarios sobre la utilización de gestores para la realización de sus trámites: Es una acción innecesaria e ilegal

Este domingo 18 de mayo, el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) emitió una advertencia a los usuarios sobre la utilización de gestores o intermediarios para la realización de sus trámites de identificación y migratorios.

En su cuenta de Instagram, la institución enfatizó que esta práctica no solo es innecesaria, sino que constituye un delito para quienes la promuevan o recurran a ella.

¿Cuáles son las consecuencias de utilizar gestores?

El Saime informó que la acción de contratar a gestores o terceros para realizar trámites puede acarrear sanciones penales.

Estos gestores suelen ofrecer sus servicios mediante cuentas falsas o grupos de chats, asegurando que los procesos se harán de forma más ágil por un precio adicional al solicitado por el Saime.

De esta forma, el usuario puede ser víctima de estafas y robo de información personal.

"Confiar en gestores no te garantiza la legalidad de los documentos y tu información podría caer en manos equivocadas", explicó el Saime.

Este es el método más seguro para realizar los trámites

De acuerdo con el Saime, todos los trámites ofrecidos por el organismo son personales y se realizan directamente en sus oficinas o a través de su plataforma en línea www.saime.gob.ve.

La institución cuenta con personal capacitado para guiar a los usuarios en cada paso del proceso, garantizando la transparencia y legalidad de cada gestión.

La plataforma en línea del Saime también se encuentra disponible para realizar solicitudes de cédula de identidad, pasaporte y otros documentos, así como agendar citas de forma sencilla y gratuita.

En este contexto, la colaboración ciudadana es fundamental para combatir prácticas ilegales y garantizar la integridad del sistema de identificación y migración del país.

Noticia al Día / Saime