Miércoles 27 de agosto de 2025
Al Dia

Saime alerta sobre nueva modalidad de estafa digital

A través de sus redes sociales, el organismo aclaró que no realiza cobros por vía telefónica ni a través de aplicaciones de mensajería como WhatsApp, por lo que cualquier solicitud de dinero por estos medios debe considerarse una estafa

Por Andrea Guerrero

Saime alerta sobre nueva modalidad de estafa digital
Foto: Saime
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) emitió una advertencia pública ante la circulación de un nuevo método fraudulento que busca engañar a los usuarios mediante solicitudes de pago por canales no oficiales.

A través de sus redes sociales, el organismo aclaró que no realiza cobros por vía telefónica ni a través de aplicaciones de mensajería como WhatsApp, por lo que cualquier solicitud de dinero por estos medios debe considerarse una estafa.

“¡Atención, usuarios! Desde el Saime les alertamos que NO solicitamos pagos por teléfono o WhatsApp. Cualquier pedido de dinero por estos medios es un fraude”, publicó la institución en su cuenta oficial.

Recomendaciones para evitar fraudes

El Saime exhortó a la ciudadanía a tomar precauciones al momento de realizar trámites y verificar la autenticidad de las comunicaciones recibidas. Entre las recomendaciones destacan:

Confirmar que los correos electrónicos provengan de direcciones oficiales que finalicen en .gob.ve.

No compartir datos personales ni realizar pagos fuera de los canales autorizados, como el Banco de Venezuela, tarjetas de crédito de bancos nacionales y Bancamiga.

Recordar que todos los trámites son personales e intransferibles, por lo que no deben ser gestionados por terceros no autorizados.

La institución reiteró su compromiso con la seguridad de los usuarios y llamó a mantenerse informados a través de sus canales oficiales para evitar ser víctimas de engaños.

Noticia al Día

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

  • Recolección de basura (54%, 2.106 Votos)
  • Asfaltado (28%, 1.106 Votos)
  • Colocación de luminarias (6%, 250 Votos)
  • Ordenamiento vial (3%, 136 Votos)
  • Reparación de semáforos (2%, 91 Votos)
  • Ninguno de los anteriores (2%, 80 Votos)
  • Ornato público (1%, 58 Votos)
  • Recuperación de canchas deportivas (1%, 58 Votos)
  • Limpieza de plazas (1%, 38 Votos)

Votantes totales: 3.923

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Pelea callejera

Pelea callejera "paró el tráfico" en San Cristóbal

Un motorizado herido tras ser impactado por un vehículo cuyo conductor se dio a la fuga en Maracaibo

Un motorizado herido tras ser impactado por un vehículo cuyo conductor se dio a la fuga en Maracaibo

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 27 de agosto de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 27 de agosto de 2025

Titulares de la prensa nacional para este miércoles 27 de agosto

Titulares de la prensa nacional para este miércoles 27 de agosto

Francia envía refuerzos al Caribe y se une a la operación con EEUU contra el narcotráfico

Francia envía refuerzos al Caribe y se une a la operación con EEUU contra el narcotráfico

Taylor Swift y Travis Kelce anunciaron su compromiso

Taylor Swift y Travis Kelce anunciaron su compromiso

Privaron de libertad a padre que presuntamente abusaba sexualmente de su hija adolescente en Cabimas

Privaron de libertad a padre que presuntamente abusaba sexualmente de su hija adolescente en Cabimas

Autoridades de la FANB incautaron 295 bultos de cigarro y 12 mil cajitas de chimó en Las Pulgas

Autoridades de la FANB incautaron 295 bultos de cigarro y 12 mil cajitas de chimó en Las Pulgas

LaLiga denunció cánticos en contra de Vinícius y el Real Madrid

LaLiga denunció cánticos en contra de Vinícius y el Real Madrid

Luis Torrens se une a la élite histórica de receptores en los Mets

Luis Torrens se une a la élite histórica de receptores en los Mets

Científico británico pudo haber resuelto el misterio del Triángulo de Las Bermudas

Científico británico pudo haber resuelto el misterio del Triángulo de Las Bermudas

Se formó la tormenta tropical Juliette en el océano Pacífico

Se formó la tormenta tropical Juliette en el océano Pacífico

Inicia capacitación masiva para optimizar operaciones en el Sistema Eléctrico Nacional

Inicia capacitación masiva para optimizar operaciones en el Sistema Eléctrico Nacional

Albert Ramírez llega a Venezuela tras alcanzar el título interino Semipesado de la AMB

Albert Ramírez llega a Venezuela tras alcanzar el título interino Semipesado de la AMB

Venezolano fugitivo acusado de ataque al estilo ruleta rusa fue arrestado en Texas

Venezolano fugitivo acusado de ataque al estilo ruleta rusa fue arrestado en Texas

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Documentos que debes tener para circular en Venezuela según el reglamento del INTT

Documentos que debes tener para circular en Venezuela según el reglamento del INTT

Conozca a la hija de Miss Venezuela 1990 que sigue los pasos de su madre 35 años después

Conozca a la hija de Miss Venezuela 1990 que sigue los pasos de su madre 35 años después

Muere madre de dos niños tras choque frontal en el sector Los Bucares: Su esposo está grave en el HUM

Muere madre de dos niños tras choque frontal en el sector Los Bucares: Su esposo está grave en el HUM

Reportan que EEUU despliega su avión del ‘juicio final’ en Groenlandia

Reportan que EEUU despliega su avión del ‘juicio final’ en Groenlandia

Abuelo de 82 años fue adoptado por una familia luego de quedar viudo

Abuelo de 82 años fue adoptado por una familia luego de quedar viudo

Noticias Relacionadas

Al Dia

Rehenes liberados y secuestrador detenido tras un robo fallido en Coro, estado Falcón

El incidente culminó sin víctimas, con la liberación de los rehenes y la detención del secuestrador.
Al Dia

La Vinotinto anuncia convocatoria para la fase final de las Eliminatorias

32 nombres figuran entre los convocados para disputar los duelos ante Argentina y Colombia.
Viral

Pelea callejera "paró el tráfico" en San Cristóbal

Dos trabajadores del transporte público fueron los involucrados

Nacionales

Entró a Venezuela la onda tropical N° 31

La OT N° 30 salió del territorio y la N° 32 se prevé toque territorio venezolano el próximo fin de semana


Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025