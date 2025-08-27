Saime alerta sobre nueva modalidad de estafa digital

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) emitió una advertencia pública ante la circulación de un nuevo método fraudulento que busca engañar a los usuarios mediante solicitudes de pago por canales no oficiales.

A través de sus redes sociales, el organismo aclaró que no realiza cobros por vía telefónica ni a través de aplicaciones de mensajería como WhatsApp, por lo que cualquier solicitud de dinero por estos medios debe considerarse una estafa.

“¡Atención, usuarios! Desde el Saime les alertamos que NO solicitamos pagos por teléfono o WhatsApp. Cualquier pedido de dinero por estos medios es un fraude”, publicó la institución en su cuenta oficial.

Recomendaciones para evitar fraudes

El Saime exhortó a la ciudadanía a tomar precauciones al momento de realizar trámites y verificar la autenticidad de las comunicaciones recibidas. Entre las recomendaciones destacan:

Confirmar que los correos electrónicos provengan de direcciones oficiales que finalicen en .gob.ve.

No compartir datos personales ni realizar pagos fuera de los canales autorizados, como el Banco de Venezuela, tarjetas de crédito de bancos nacionales y Bancamiga.

Recordar que todos los trámites son personales e intransferibles, por lo que no deben ser gestionados por terceros no autorizados.

La institución reiteró su compromiso con la seguridad de los usuarios y llamó a mantenerse informados a través de sus canales oficiales para evitar ser víctimas de engaños.

