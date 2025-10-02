Jueves 02 de octubre de 2025
Saime anuncia nueva jornada de cedulación sin citas para este sábado 4-Oct

La jornada de cedulación será de 8:00 am a 4:00 pm

Por María Briceño

Saime anuncia nueva jornada de cedulación sin citas para este sábado 4-Oct
Foto: Saime
El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) informó que este sábado 4 de octubre se llevará a cabo una jornada de cedulación sin cita para los adultos mayores de 18 años en todas las oficinas distribuidas en el territorio nacional.

A través de sus historias de Instagram, el Saime indicó que la jornada de cedulación será de 8:00 am a 4:00 PM y resalta que no debe llevar documento alguno para hacer el trámite.

De igual forma, el Saime recuerda que ese mismo día también se ejecutará una jornada de verificación de datos para todos aquellos venezolanos cuyas cédulas están en el rango entre 22 y 32 millones.

El organismo indicó que los ciudadanos nacidos en el país deben llevar su acta de nacimiento, mientras que los naturalizados deben tener a mano la copia de la Gaceta Oficial o Certificado de Naturalización.

Noticias Relacionadas

Al Dia

Raphael cancela concierto por bronquitis y preocupa a sus seguidores: "Volveré con más fuerza que nunca"

El cantante diagnosticado hace un año de un linfoma cerebral, suma tres suspensiones en pocos días
Nacionales

Funvisis registró nuevos sismos en Lara, Sucre y Zulia

En menos de cuatro horas Funvisis ha registrado ocho sismos en tres estados del país durante la madrugada de este jueves 2 de octubre

Nacionales

Diosdado Cabello informó que Venezuela registró 189 "eventos sísmicos" en la última semana

El país registró en un lapso de siete horas, 10 sismos y 21 réplicas hace una semana

Nacionales

Se esperan lluvias con descargas eléctricas en el Zulia y varias regiones del país este jueves 02- Oct

Se espera que la onda tropical llegue a Venezuela en las próximas horas


