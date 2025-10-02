Saime anuncia nueva jornada de cedulación sin citas para este sábado 4-Oct

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) informó que este sábado 4 de octubre se llevará a cabo una jornada de cedulación sin cita para los adultos mayores de 18 años en todas las oficinas distribuidas en el territorio nacional.

A través de sus historias de Instagram, el Saime indicó que la jornada de cedulación será de 8:00 am a 4:00 PM y resalta que no debe llevar documento alguno para hacer el trámite.

De igual forma, el Saime recuerda que ese mismo día también se ejecutará una jornada de verificación de datos para todos aquellos venezolanos cuyas cédulas están en el rango entre 22 y 32 millones.

El organismo indicó que los ciudadanos nacidos en el país deben llevar su acta de nacimiento, mientras que los naturalizados deben tener a mano la copia de la Gaceta Oficial o Certificado de Naturalización.

Lee también: Saime anuncia jornada de cedulación masiva en todas sus oficinas

Noticia al Día/Información de Unión Radio